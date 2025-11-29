Elezioni Regionali Campania 2025, l’analisi del voto del segretario Pd di Atripalda Gerardo Malavena

Desidero ringraziare profondamente la comunità democratica di Atripalda per la partecipazione alle elezioni regionali. Il Partito Democratico ha ricevuto un significativo riconoscimento ottenendo anche tanti voti di lista, un dato che dimostra chiaramente come il nostro Partito sia radicato sul territorio e come i nostri ideali rispecchino le volontà dei cittadini.

È doveroso osservare che il 36,41% rappresenta una percentuale superiore a quella complessivamente raggiunta dall’intero schieramento di centrodestra.

Questo risultato conferma in modo inequivocabile la presenza solida e costante del Partito Democratico nella vita della comunità, smentendo chi sosteneva che il nostro Partito non fosse attivo o realmente presente.

Voglio rivolgere un ringraziamento speciale al circolo PD di Atripalda e a tutte le persone che ogni giorno, con dedizione e spirito di servizio, tengono vivo il dialogo democratico nella nostra città: è grazie a loro se la nostra comunità politica continua a crescere e a svolgere un ruolo significativo nel territorio.

Desidero inoltre ringraziare i candidati che si sono messi a disposizione con impegno e senso di responsabilità, contribuendo con il loro lavoro al risultato complessivo.

Un sentito augurio di buon lavoro ai neoeletti, certo che porteranno avanti il loro mandato con impegno, senso di responsabilità e attenzione al bene comune.

Ribadisco il mio impegno – e quello del Partito Democratico – a rafforzare la partecipazione civica, a difendere il valore del voto e a promuovere una politica che metta al centro il bene collettivo.

Il risultato ottenuto non è un punto di arrivo, ma uno stimolo a proseguire con serietà, apertura e senso istituzionale nel lavoro al servizio della comunità di Atripalda.

Grazie,

Gerardo Malavena, segretario del Circolo PD di Atripalda