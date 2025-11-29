L’atripaldese Nives Picariello debutta al cinema con “Se nel buio avrai paura”

E’ uscito nelle sale il 24 novembre “Se nel buio avrai paura”, il nuovo film di Francesco Greco che affronta temi profondi come violenza domestica, femminicidio e dipendenze. L’opera arriverà nei cinema campani con una speciale proiezione al Cinema Acacia di Napoli alla presenza del regista, dei produttori e del cast. Tra i protagonisti spicca la giovanissima atripaldese Nives Picariello, 13 anni, al suo esordio sul grande schermo.

Nata ad Avellino e residente a Sacrofano, Nives ha scoperto presto la sua strada: dopo vari sport provati senza entusiasmo, a otto anni annunciò ai genitori di voler diventare attrice. Da allora non si è più fermata, tra stage, corti e provini che l’hanno portata a questa importante occasione.

Nel film interpreta un ruolo centrale, coraggioso e ribelle (nella foto con l’altra protagonista Martina Bernabei al centro della foto e i produttori da sinistra: Lina Luciana, Esposito Amendola, Daniela Porcelli e Gianfranco De Rosa).

E le sue parole raccontano tutta la maturità di una giovane interprete: «Spero che il pubblico colga il messaggio del film: non bisogna avere paura di denunciare. Se nel buio manca l’interruttore, si chiede aiuto. C’è sempre una via d’uscita, anche se difficile da trovare».

Reduce dall’emozione dell’anteprima nazionale alla Camera dei Deputati, Nives guarda avanti con gratitudine: «Ringrazio la produzione e il regista Francesco Greco che hanno creduto in me». Un talento irpino che debutta con forza e consapevolezza.