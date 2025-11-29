  
sabato 29 novembre 2025
Orgoglio atripaldese: il Tg5 racconta la missione del tenente colonnello Iannaccone in Lettonia

Atripalda si prepara a vivere un momento di grande orgoglio collettivo: questa sera e domenica mattina il TG5 porterà all’attenzione nazionale il lavoro del contingente italiano impegnato in Lettonia nell’ambito della missione NATO nei Paesi Baltici. Alla guida del reparto c’è il Tenente Colonnello Aldo lannaccone, concittadino atripaldese, esempio di professionalità, equilibrio e senso dello Stato.

Il servizio sarà trasmesso sia nell’edizione serale del telegiornale, con una breve anteprima, sia nello speciale “Enigma Baltico”, in onda in seconda serata e in replica domenica mattina. Un’occasione importante per raccontare l’impegno delle nostre forze armate in un contesto internazionale delicato e strategico, e per dar volto a chi ogni giorno opera per la sicurezza collettiva.

A nome dell’intera comunità atripaldese arriva il messaggio del sindaco, avv. Paolo Spagnuolo, che sottolinea il valore di questa presenza: «Esprimo il più sincero orgoglio per il servizio che Aldo e tutti i nostri militari svolgono quotidianamente a tutela della pace e della sicurezza internazionale. Un abbraccio alla famiglia, che con discrezione e forz sostiene in questo impegno. Grazie Aldo, Atripalda è con te».

La città si stringe così attorno al suo ufficiale, riconoscendone il ruolo di alto profilo e il contributo alla missione italiana all’estero. Un esempio luminoso di dedizione e competenza, che porta il nome di Atripalda nei luoghi più sensibili dello scenario globale.

