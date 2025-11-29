  
sabato 29 novembre 2025
Flash news:   Elezioni Regionali Campania 2025, l’analisi del voto del segretario Pd di Atripalda Gerardo Malavena “Armonie Cromatiche” di Gianni Maglio: mostra nella Dogana dei Grani Inaugurata la nuova sala polifunzionale di Piazza Sparavigna: Atripalda ritrova uno spazio di comunità e cultura. Foto Orgoglio atripaldese: il Tg5 racconta la missione del tenente colonnello Iannaccone in Lettonia Atripalda, il 15 dicembre nuova asta pubblica per il mercatino rionale L’atripaldese Nives Picariello debutta al cinema con “Se nel buio avrai paura” Presentazione del match tra la Scandone Avellino e l’Esperia Cagliari U.S. Avellino 1912, i convocati per la gara di oggi con il SudTirol Fnsi in piazza per il rinnovo del contratto Fieg. Ieri giornalisti in sciopero «perché il nostro lavoro vale» I Carabinieri bloccano coppia dopo furto in negozio di Atripalda: denunciati

Presentazione del match tra la Scandone Avellino e l’Esperia Cagliari

Pubblicato in data: 29/11/2025 alle ore:10:27 • Categoria: Avellino Basket

La Scandone Avellino torna sul parquet del PalaDelMauro sabato 29 novembre, alle ore 20:30, per la decima giornata del campionato di Serie B Interregionale, ospitando l’Esperia Olimpia Cagliari, formazione in crescita e dotata di un roster profondo e strutturato.

I sardi si presentano in Irpinia con un bilancio di 3 vittorie su 7 gare disputate, ottenute contro Tiber Roma, Basket Aquilano e Benevento, risultati che certificano la loro capacità di colpire quando riescono a imporre ritmo, fisicità e organizzazione. L’Esperia ha puntato sulla continuità tecnica, confermando gran parte del gruppo dello scorso anno e affidandosi ancora alla guida di coach Federico Manca, tecnico che ha dato un’identità precisa alla squadra, basata su aggressività difensiva, letture tattiche e durezza mentale.

I biancorossi sardi alternano difesa a uomo intensa, uso frequente del fisico in area e attacco

strutturato per liberare i tiratori, senza rinunciare a correre in campo aperto quando possibile.

Cagliari può contare su un gruppo con interpreti molto definiti: Alessandro Potì: mancino

specialista dall’arco, tiratore di razza, é pericoloso sugli scarichi e sulle uscite dai blocchi; Daniele

Locci é un esterno solido, educato tatticamente, capace di leggere ogni situazione; Riccardo Picciau

porta energia, imprevedibilità e carattere, può cambiare l’inerzia con il suo impatto emotivo e il

suo ritmo; Gigi Cabriolu é una guardia moderna, cresciuta molto durante la passata stagione,

pericoloso in transizione e nei finali punto a punto; Luca Tocco é un playmaker ordinato, esperto,

capace di gestire i ritmi e portare la squadra nei momenti delicati; Gianluca Frattori è una giovane

play-guardia, dinamica e rapida che porta cambi di ritmo e pressione sulla palla; Ivan Morgillo è

un’ ala- centro di 206 cm, lungo versatile con buona mano, può colpire spalle a canestro e aprire il

campo con il tiro: Iba Koite Thiam si distingue per atletismo e presenza vicino al ferro,

fondamentale per rimbalzi e protezione del pitturato; Nicola Manca é un lungo duttile, solido,

capace di specificare sia da 4 che da 5.

Per la Scandone sarà una partita da affrontare con massimo rispetto e intensità: sarà fondamentale

togliere ritmo ai tiratori come Potì e Cabriolu, importante limitare l’impatto fisico di Morgillo e

Thiam sotto canestro e dettare il ritmo fin dall’inizio con aggressività difensiva.

ll fattore Del Mauro potrà rappresentare un elemento chiave per i biancoverdi, pronti a giocarsi

una sfida che vale molto anche in termini di continuità e fiducia.

Print Friendly, PDF & Email
Ti È piaciuto questo articolo? Votalo adesso!


Non saranno pubblicati commenti offensivi, diffamanti o lesivi della dignità umana e professionale di amministratori, politici o semplici cittadini. La redazione di AtripaldaNews si riserva la possibilità di pubblicare solo parte del contenuto, procedendo a tagliare le frasi offensive. Invitiamo i nostri lettori, nel rispetto delle regole di una società civile, a firmare con nome e cognome i propri commenti.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *