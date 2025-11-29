U.S. Avellino 1912, i convocati per la gara di oggi con il SudTirol

Pubblicato in data: 29/11/2025 alle ore:10:23 • Categoria: Avellino Calcio •

In vista del match tra SudTirol ed Avellino, valido per la quattordicesima giornata del campionato di Serie BKT, mister Raffaele Biancolino ha diramato la seguente lista di convocati: Portieri: 1 Iannarilli, 30 Daffara, 45 Pane; Difensori: 2 Missori, 28 Marchisano, 29 Cancellotti, 44 Simic, 56 Enrici, 58 Mellino, 59 Aloisi, 60 Volpe, 63 Fontanarosa; Centrocampisti: 6 Palmiero, 8 Gyabuaa, 16 Kumi, 20 Palumbo, 24 Sounas, 39 Besaggio; Attaccanti: 7 Tutino, 9 Patierno, 14 Biasci, 17 Crespi, 32 Lescano, 94 Insigne. REPORT Marco Armellino sta recuperando dopo una lesione al muscolo soleo di sinistra. Luca D’Andrea: è alle prese con il programma post operatorio dopo essersi sottoposto ad intervento chirurgico di sutura del menisco esterno. Andrea Favilli: è alle prese con il programma post operatorio dopo essersi sottoposto ad intervento chirurgico di resezione ossea. Alessandro Milani ha avviato il programma di terapie in seguito alla lesione distrattiva al flessore destro. Giuseppe Panico sta recuperando da una lesione muscolare al quadricipite sinistro. Raffaele Russo sta recuperando da un trauma contusivo all’ala iliaca di destra.

Ti È piaciuto questo articolo? Votalo adesso!







Non saranno pubblicati commenti offensivi, diffamanti o lesivi della dignità umana e professionale di amministratori, politici o semplici cittadini. La redazione di AtripaldaNews si riserva la possibilità di pubblicare solo parte del contenuto, procedendo a tagliare le frasi offensive. Invitiamo i nostri lettori, nel rispetto delle regole di una società civile, a firmare con nome e cognome i propri commenti.