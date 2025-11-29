  
sabato 29 novembre 2025
Flash news:   Elezioni Regionali Campania 2025, l’analisi del voto del segretario Pd di Atripalda Gerardo Malavena “Armonie Cromatiche” di Gianni Maglio: mostra nella Dogana dei Grani Inaugurata la nuova sala polifunzionale di Piazza Sparavigna: Atripalda ritrova uno spazio di comunità e cultura. Foto Orgoglio atripaldese: il Tg5 racconta la missione del tenente colonnello Iannaccone in Lettonia Atripalda, il 15 dicembre nuova asta pubblica per il mercatino rionale L’atripaldese Nives Picariello debutta al cinema con “Se nel buio avrai paura” Presentazione del match tra la Scandone Avellino e l’Esperia Cagliari U.S. Avellino 1912, i convocati per la gara di oggi con il SudTirol Fnsi in piazza per il rinnovo del contratto Fieg. Ieri giornalisti in sciopero «perché il nostro lavoro vale» I Carabinieri bloccano coppia dopo furto in negozio di Atripalda: denunciati

U.S. Avellino 1912, i convocati per la gara di oggi con il SudTirol

Pubblicato in data: 29/11/2025 alle ore:10:23 • Categoria: Avellino Calcio

In vista del match tra SudTirol ed Avellino, valido per la quattordicesima giornata del campionato di Serie BKT, mister Raffaele Biancolino ha diramato la seguente lista di convocati:

Portieri1 Iannarilli, 30 Daffara, 45 Pane;

Difensori2 Missori, 28 Marchisano, 29 Cancellotti, 44 Simic, 56 Enrici, 58 Mellino, 59 Aloisi, 60 Volpe, 63 Fontanarosa;

Centrocampisti6 Palmiero, 8 Gyabuaa, 16 Kumi, 20 Palumbo, 24 Sounas, 39 Besaggio;

Attaccanti7 Tutino, 9 Patierno, 14 Biasci, 17 Crespi, 32 Lescano, 94 Insigne.

REPORT

Marco Armellino sta recuperando dopo una lesione al muscolo soleo di sinistra.

Luca D’Andrea: è alle prese con il programma post operatorio dopo essersi sottoposto ad intervento chirurgico di sutura del menisco esterno.

Andrea Favilli: è alle prese con il programma post operatorio dopo essersi sottoposto ad intervento chirurgico di resezione ossea.

Alessandro Milani ha avviato il programma di terapie in seguito alla lesione distrattiva al flessore destro.

Giuseppe Panico sta recuperando da una lesione muscolare al quadricipite sinistro.

Raffaele Russo sta recuperando da un trauma contusivo all’ala iliaca di destra.

Print Friendly, PDF & Email
Ti È piaciuto questo articolo? Votalo adesso!


Non saranno pubblicati commenti offensivi, diffamanti o lesivi della dignità umana e professionale di amministratori, politici o semplici cittadini. La redazione di AtripaldaNews si riserva la possibilità di pubblicare solo parte del contenuto, procedendo a tagliare le frasi offensive. Invitiamo i nostri lettori, nel rispetto delle regole di una società civile, a firmare con nome e cognome i propri commenti.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *