Oltre un milione di euro per Atripalda: finanziati quattro interventi CSE per scuole, impianti sportivi e Palazzo Civico

Con Decreto n. 4 del 20 gennaio 2026, il Ministero dell’Ambiente ha finanziato il Comune di Atripalda nell’ambito del programma CSE – Comuni per la Sostenibilità e l’Efficienza Energetica, assegnando risorse per quattro progetti per un importo complessivo pari a 1.015.339,78 euro. Un risultato di grande rilievo, che consentirà di realizzare interventi strategici senza alcun aggravio economico per le casse comunali.

Soddisfazione è stata espressa dall’assessore all’Istruzione Lello Labate, che ha sottolineato come il finanziamento rappresenti l’ennesima conferma dell’attenzione dell’amministrazione verso scuole, edifici pubblici e impianti sportivi: «Siamo felici per questa bella notizia che andrà a migliorare spazi e luoghi cari alla comunità, senza alcun costo aggiuntivo per il Comune, così come già avvenuto negli scorsi anni. A lavori ultimati – ha aggiunto – renderemo visibili i risultati di interventi che puntano all’efficienza energetica e al miglioramento complessivo dei servizi».

Nel dettaglio, gli interventi ricalcano quelli già finanziati nel 2022 e interesseranno strutture centrali per la vita cittadina. Alla scuola Mazzetti sarà realizzato un nuovo impianto di riscaldamento, completata la sostituzione degli infissi rimasti e rinnovato l’intero impianto di illuminazione, rendendo l’edificio pienamente efficiente e adeguato anche in vista del prossimo anno scolastico. Un altro intervento riguarderà la mensa e la palestra della scuola dell’infanzia “Nicola D’amo”, con la sostituzione degli infissi e il miglioramento delle prestazioni energetiche degli ambienti. Prevista inoltre la sostituzione completa degli infissi del Palazzo Civico, mentre sul fronte sportivo si interverrà sul campetto di calcetto e sugli spogliatoi della struttura di Valle Verde, migliorandone funzionalità e sostenibilità.