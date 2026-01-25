Seconda sconfitta consecutiva per l’Avellino

Pubblicato in data: 25/1/2026

Seconda sconfitta consecutiva per l’Avellino, che cade di misura a La Spezia: decide il gol di Artistico per l’1-0 finale. Biancoverdi poco incisivi in avanti e puniti nell’episodio chiave del match.

