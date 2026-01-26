Prima riunione della Giunta regionale a Palazzo Santa Lucia: via libera al disegno di legge sulla retribuzione oraria minima

Oggi si è svolta la prima riunione della Giunta della Regione Campania. Un momento importante, che segna l’inizio concreto del lavoro che stiamo portando avanti. Sono state approvate diverse misure e sono molto felice di annunciare che tra queste c’è la proposta di introdurre una retribuzione minima nei contratti pubblici di appalto di competenza regionale.

Un impegno che abbiamo voluto fortemente e che avevamo promesso ai cittadini campani.

Attraverso gli appalti pubblici premiamo le imprese che garantiscono una retribuzione dignitosa, affermando un principio di giustizia sociale. Interveniamo quindi proprio sul lavoro povero, utilizzando gli strumenti a nostra disposizione, in attesa che il Governo centrale adotti una legge nazionale di cui il Paese ha un bisogno enorme.

Ringrazio tutte le assessore e gli assessori per il grande lavoro e per l’impegno che stanno dimostrando fin da subito, a partire dall’ascolto dei territori e delle comunità. Siamo impegnati, tutti, per dare risposte chiare e concrete alle cittadine e ai cittadini della Campania.