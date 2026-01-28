Platani di via Appia: l’ex sindaco Spagnuolo attacca: “Tre anni senza reimpianto, gestione fallimentare”

A distanza di tre anni dall’abbattimento di dieci esemplari storici di platani in via Appia, “porta di accesso alla città di Atripalda”, non è stato ancora avviato alcun intervento di reimpianto. A denunciarlo è l’ex sindaco Giuseppe Spagnuolo, che torna ad attaccare duramente l’amministrazione comunale, accusandola di scarsa programmazione, mancanza di risposte e disattenzione verso il patrimonio ambientale e storico cittadino.

Gli alberi furono abbattuti nel gennaio 2024, ma – sottolinea Spagnuolo – «non solo l’intervento non è stato accompagnato da una contestuale sostituzione, come normalmente avviene nelle amministrazioni attente, ma neppure negli anni successivi si è proceduto a programmare il reimpianto». Una gestione che, secondo l’ex primo cittadino, rappresenta «una delle tante questioni affrontate malissimo da questa amministrazione».

Il caso dei platani di via Appia, secondo Spagnuolo, è emblematico: «Dimostra la scarsa importanza che viene attribuita ai valori ambientali e storici di Atripalda. Non hanno battuto ciglio davanti all’abbattimento, nonostante agronomi e tecnici avessero evidenziato che non tutti gli alberi fossero nelle condizioni tali da rendere necessario il taglio». Ma soprattutto, aggiunge, «non si è avuto il buon senso di programmare immediatamente il reimpianto per conservare il valore storico e ambientale del viale alberato, uno dei più belli dell’Irpinia».

Nel mirino anche la gestione del verde in piazza Giovanni XXIII. «Dal 2022 – denuncia Spagnuolo – questa amministrazione non ha mai effettuato interventi di potatura sui platani della piazza, nonostante siano necessari e possibili anche in presenza di cancro colorato, come avviene regolarmente in altre zone della regione». Una trascuratezza che, secondo l’ex sindaco, «rischia di diventare il pretesto per future scelte drastiche».

«Il patrimonio arboreo svolge una funzione fondamentale nei centri urbani, dalla qualità dell’aria al benessere dei cittadini – conclude Spagnuolo –. Continuare a rinviare il reimpianto dei platani di via Appia significa impoverire Atripalda e cancellare un pezzo della sua identità. Su questo non intendiamo arretrare».