  
gioved� 29 gennaio 2026
Flash news:   Viola le prescrizioni dell’obbligo di dimora: 50enne atripaldese arrestato dai Carabinieri Platani di via Appia: l’ex sindaco Spagnuolo attacca: “Tre anni senza reimpianto, gestione fallimentare” Atripalda celebra i 100 anni di Alfonsina Rotondi Nasce il Bar Solidale presso la struttura dell’Associazione di Cultura e Volontariato “Enzo Aprea” La Scandone Avellino ingaggia Andrea Donda Parte la prevendita in vista del match tra Avellino e Cesena Prima riunione della Giunta regionale a Palazzo Santa Lucia: via libera al disegno di legge sulla retribuzione oraria minima Atripalda: lesioni, minacce e danneggiamento, I Carabinieri arrestano un 33enne Oltre un milione di euro per Atripalda: finanziati quattro interventi CSE per scuole, impianti sportivi e Palazzo Civico Seconda sconfitta consecutiva per l’Avellino

Viola le prescrizioni dell’obbligo di dimora: 50enne atripaldese arrestato dai Carabinieri

Pubblicato in data: 28/1/2026 alle ore:13:47 • Categoria: Cronaca

I Carabinieri della Stazione di Atripalda hanno tratto in arresto un 50enne del posto, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dall’Autorità Giudiziaria.

L’uomo, già sottoposto alla misura dell’obbligo di dimora, aveva in più occasioni violato le prescrizioni impostegli.

Le reiterate inosservanze non sono passate inosservate ai militari dell’Arma che, nel corso della quotidiana attività di controllo del territorio, hanno puntualmente accertato e segnalato le violazioni, consentendo così l’emissione del provvedimento di aggravamento della misura cautelare.

L’arrestato è stato quindi sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione.

Il risultato operativo si inserisce nell’ambito della costante e capillare attività di vigilanza svolta dai Carabinieri, finalizzata a garantire la sicurezza dei cittadini e il rispetto della legalità.

