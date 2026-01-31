Platani di via Appia, botta e risposta: la replica del vicesindaco Domenico Landi: “Verità contro polemica”

L’articolo del consigliere comunale di minoranza Giuseppe Spagnuolo, nel tentativo di costruire l’ennesimo caso politico sugli abbattimenti dei platani, propone una narrazione comoda ma falsa, utile solo alla polemica.

È destituita di ogni fondamento l’affermazione secondo cui alcuni platani di via Appia non dovevano essere tagliati. La realtà è semplice: tuttii platani interessati presentavano gravi carie e diffuse compromissioni del tronco, causate da funghi patogeni che ne avevano minato la stabilità, trasformandoli in un rischio reale per cittadini e proprietà private. Non è un’opinione dell’Amministrazione: sono risultanze tecniche, certificate da sopralluoghi e documentazione agli atti.

C’è un dettaglio che il consigliere omette, ossia i tecnici hanno chiarito che quelle condizioni sono figlie di potature sbagliate e invasive effettuate negli anni passati, interventi che hanno aperto la strada alle infezioni fungine. Quindi, prima di distribuire pagelle ambientali, sarebbe opportuno ricordare chi ha contribuito a creare il problema.

Fa sorridere — ma soprattutto preoccupa — che oggi il consigliere Giuseppe Spagnuolo si erga a paladino del verde, quando i cittadini ricordano bene che sotto la sua stagione politica si è consumato lo scempio più grave della storia recente di Atripalda: l’abbattimento di circa 700 alberi nella pineta Sessa, polmone verde del territorio, sostituiti da arbusti giovani e fragili, oggi praticamente tutti secchi. Un’eredità che non si cancella.

Quanto alla ripiantumazione, anche qui si gioca con le parole. Il Sindaco Paolo Spagnuolo, quando ha parlato della possibilità di ripiantare tipologie di alberature diverse, si riferiva invece ad una diversa varietà di platano, il “Vallis Clausa”, certificata come resistente al cancro colorato (Ceratocystis platani): dunque platani sì, ma di varietà più adatta e più sicura, come suggerito anche dall’agronomo di Legambiente, al fine di tutelare, al contempo, gli esemplari ancora sani.

Infine, sulla potatura dei platani di Piazza Papa Giovanni XXIII, va chiarito che non si improvvisa e non si fa “quando conviene alla propaganda”. Va effettuata in specifici periodi dell’anno, con prescrizioni rigorose perché gli alberi in questione rientrano in un focolaio del cancro colorato. L’intervento sarà eseguito a breve, come già concordato con il Settore Tecnico Amministrativo Agricoltura della Regione Campania, e con risorse economiche già stanziate.

Questa Amministrazione sceglie i fatti, non le sceneggiate: investimento di risorse economiche senza precedenti, programmazione chiara e collaborazione con associazioni che perseguono la tutela ambientale.

Atripalda merita verità, responsabilità e rispetto! Il resto è solo rumore!