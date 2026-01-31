  
sabato 31 gennaio 2026
Flash news:   Platani di via Appia, botta e risposta: la replica del vicesindaco Domenico Landi: “Verità contro polemica” Referendum giustizia: dopo Avellino, anche Atripalda sarà una delle piazze per il Sì Vittoria di carattere per la Guancia Volley Academy Viola le prescrizioni dell’obbligo di dimora: 50enne atripaldese arrestato dai Carabinieri Platani di via Appia: l’ex sindaco Spagnuolo attacca: “Tre anni senza reimpianto, gestione fallimentare” Atripalda celebra i 100 anni di Alfonsina Rotondi Nasce il Bar Solidale presso la struttura dell’Associazione di Cultura e Volontariato “Enzo Aprea” La Scandone Avellino ingaggia Andrea Donda Parte la prevendita in vista del match tra Avellino e Cesena Prima riunione della Giunta regionale a Palazzo Santa Lucia: via libera al disegno di legge sulla retribuzione oraria minima

Vittoria di carattere per la Guancia Volley Academy

Pubblicato in data: 31/1/2026 alle ore:19:00 • Categoria: Pallavolo, Pallavolo Atripalda, Sport

La Guancia Volley Academy conquista una vittoria importante e dal grande valore, superando la Vesuvio Oplonti con il punteggio di 3-1 in un match combattuto e ben interpretato dal gruppo di coach Modica (parziali: 25-18; 23-25; 25-14; 25-19).

La gara si apre nel migliore dei modi per i padroni di casa, che impongono subito il proprio ritmo e chiudono il primo set 25-18. Nel secondo parziale arriva la reazione degli ospiti, più incisivi in fase

di muro-difesa e capaci di spuntarla nel finale per 23-25. La risposta della Guancia Volley Academy,

però, è immediata: nel terzo set i ragazzi di Modica alzano ulteriormente il livello, dominano il

gioco e concedono pochissimo agli avversari (25-14). Nel quarto set la squadra gestisce con

maturità il vantaggio e chiude il match 25-19, portando a casa tre punti fondamentali.

Il successo assume un valore ancora più significativo alla luce delle difficoltà affrontate durante la

settimana. Diversi atleti sono stati costretti ai box per un virus influenzale: assenti capitan Guancia,

sostituito egregiamente dal giovane di casa Raffaele Passaro, autore di un’ottima prestazione e

Converso, mentre Morrongiello e i fratelli Rivellini sono scesi in campo pur senza essersi allenati

nei giorni precedenti, ancora debilitati. Una situazione complicata che rende la prestazione del

gruppo ancora più importante.

Mvp della gara certamente il centrale Lombardi che ha chiuso con 15 punti all’attivo ed

un’efficienza in attacco del 62%. In generale l’efficacia dell’attacco e la solidità del collettivo, hanno

permesso di mantenere l’equilibrio nei tratti salienti della gara.

La vittoria permette alla Guancia Volley Academy di accorciare sulla capolista Volla, sconfitta

nuovamente in trasferta dal Volley Sessa. Ora il distacco dalla vetta è di soltanto un punto,

rendendo la corsa al primo posto ancora apertissima.

Il prossimo appuntamento per i ragazzi di coach Modica è fissato per sabato 31 gennaio alle ore

21:00, in trasferta contro il Monte Volley Procida, formazione ferma a 18 punti, contro i 23 della

Guancia Volley Academy e reduce dalla sconfitta sul campo del Volley World Napoli. Un match

chiave per continuare la rincorsa alla vetta.

Ufficio Stampa Guancia Volley Academy

Print Friendly, PDF & Email
Ti È piaciuto questo articolo? Votalo adesso!


Non saranno pubblicati commenti offensivi, diffamanti o lesivi della dignità umana e professionale di amministratori, politici o semplici cittadini. La redazione di AtripaldaNews si riserva la possibilità di pubblicare solo parte del contenuto, procedendo a tagliare le frasi offensive. Invitiamo i nostri lettori, nel rispetto delle regole di una società civile, a firmare con nome e cognome i propri commenti.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *