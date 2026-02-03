  
mercoled� 04 febbraio 2026
Andrea Le Borgne nuovo centrocampista biancoverde

Pubblicato in data: 3/2/2026 alle ore:10:25 • Categoria: Avellino Calcio

L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver acquisito dal Como 1907, a titolo temporaneo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Andrea Le Borgne.

Nato a Neuilly-sur-Seine (Francia) il 27 luglio 2006 il nuovo centrocampista biancoverde, prima di essere acquistato dal Como, è cresciuto tra le giovanili di Nizza, Air Bel Marseille.

Con il club lariano in questi due anni è stato impiegato principalmente nella formazione primavera esordendo in serie A lo scorso 27 dicembre 2025 in occasione della gara Lecce – Como.

Tra settembre ed ottobre 2025 è stato protagonista con la nazionale francesce nel mondiale under 20 raggiungendo con la formazione transalpina la quarta posizione finale.

Benvenuto in Irpinia Andrea

