Andrea Le Borgne nuovo centrocampista biancoverde

Pubblicato in data: 3/2/2026 alle ore:10:25 • Categoria: Avellino Calcio •

L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver acquisito dal Como 1907, a titolo temporaneo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Andrea Le Borgne. Nato a Neuilly-sur-Seine (Francia) il 27 luglio 2006 il nuovo centrocampista biancoverde, prima di essere acquistato dal Como, è cresciuto tra le giovanili di Nizza, Air Bel Marseille. Con il club lariano in questi due anni è stato impiegato principalmente nella formazione primavera esordendo in serie A lo scorso 27 dicembre 2025 in occasione della gara Lecce – Como. Tra settembre ed ottobre 2025 è stato protagonista con la nazionale francesce nel mondiale under 20 raggiungendo con la formazione transalpina la quarta posizione finale. Benvenuto in Irpinia Andrea

