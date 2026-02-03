Atripalda piange Mario Barretta, Apple Pie: “sarai sempre nei nostri cuori”

  
Pubblicato in data: 3/2/2026 alle ore:16:19 • Categoria: Attualità

Da quando abbiamo appreso la notizia, circa una settimana fa, i nostri sentimenti sono stati un mix di incredulità e paura: un dolore muto davanti a qualcosa che non avremmo mai voluto immaginare. Abbiamo scelto il silenzio, per rispetto di questo momento così difficile per la famiglia di Mario e per tutti gli amici che gli hanno voluto bene e che continueranno a volergliene. Possiamo dire, con il cuore spezzato, che Mario era troppo giovane per andare via da questa terra. Aveva ancora tanti sogni da inseguire, obiettivi da raggiungere, vita da vivere e amore da donare. La sua assenza lascia un vuoto immenso, difficile anche solo da raccontare.

Ricordiamo con particolare emozione quando, nel 2019, organizzammo il Pride ad Atripalda: Mario era felicissimo, ci sostenne con entusiasmo, diede grande visibilità all’evento e invitò quante più persone possibile a partecipare, anche se in quel periodo era lontano dai suoi luoghi d’origine. Era il suo modo di esserci, di sostenere, di amare la sua terra e le persone che la vivono.

Quest’anno, quasi come un segno, il caso ha voluto che tornassimo a essere a giugno proprio lì, nella sua terra. Al Pride sfilerà con noi: saremo le sue gambe, le sue braccia e i suoi pensieri. Il suo sorriso, la sua gentilezza e tutto ciò che è stato continueranno a vivere attraverso la sua gente.

Apple Pie Arcigay Avellino

