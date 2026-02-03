“Siamo aperti per darvi più spazio”: due grandi ospiti alla biblioteca comunale Cassese



Wanda Marasco, Premio Campiello ’25, e Claudio Marinaccio, fumettista e illustratore, protagonisti di due appuntamenti dedicati a giovani, lettori e appassionati.

La Biblioteca Comunale “L. Cassese” di Atripalda si conferma sempre più luogo vivo di incontro, confronto e crescita culturale con due eventi di rilievo inseriti nel percorso “Giovani in Biblioteca”, promosso dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale.

Il primo appuntamento è in programma giovedì 5 febbraio, alle ore 18:00, con l’incontro con Wanda Marasco, scrittrice insignita del Premio Campiello ’25 con il romanzo “Di spalle a questo mondo”: un riconoscimento tra i più prestigiosi nel panorama letterario italiano, che rende l’evento un’occasione speciale per la comunità e per tutti coloro che vivono la lettura come strumento di libertà, consapevolezza e partecipazione. La presenza di un’autrice premiata a livello nazionale rappresenta un segnale forte: Atripalda investe sulla qualità culturale, porta in città voci autorevoli e offre ai giovani l’opportunità di dialogare direttamente con chi fa della scrittura un mestiere e una visione. A dialogare con la scrittrice ci sarà Enrica Leone.

Secondo incontro venerdì 13 febbraio, alle ore 18:00, con Claudio Marinaccio, fumettista e illustratore (l’ultima sua opera si intitola “Tutto bene tranne il resto”), per esplorare il linguaggio del fumetto e dell’illustrazione come forme contemporanee di narrazione, creatività e comunicazione, capaci di avvicinare nuove generazioni a storie, libri e immaginari. Per l’occasione, l’autore darà vita ad una performance di disegno con i partecipanti.

“Siamo aperti per darvi più spazio” non è solo uno slogan: è l’impegno dell’Amministrazione comunale a rendere la Biblioteca un presidio culturale sempre più accessibile e vicino ai cittadini, un luogo in cui i giovani possano sentirsi protagonisti, trovare stimoli, idee, relazioni e opportunità.