Atripalda in lacrime per la scomparsa a Londra di Mario Barretta

Atripalda in lacrime per la scomparsa a Londra di Mario BarrettaPubblicato in data: 4/2/2026 alle ore:09:11 • Categoria: Cronaca •
Atripalda è in lutto per la scomparsa di Mario Barretta. Il giovane atripaldese, nato il 21 gennaio 1983, è morto improvvisamente a Londra, dove viveva e lavorava da tempo. Sulle cause del decesso si attende l’esito dell’autopsia, anche se l’ipotesi prevalente resta quella di un arresto cardiaco.
La notizia, arrivata in città circa una settimana fa, ha generato dolore e sgomento e profonda commozione tra quanto l’hanno conosciuto e voluto bene.
Ti È piaciuto questo articolo? Votalo adesso!
Non saranno pubblicati commenti offensivi, diffamanti o lesivi della dignità umana e professionale di amministratori, politici o semplici cittadini. La redazione di AtripaldaNews si riserva la possibilità di pubblicare solo parte del contenuto, procedendo a tagliare le frasi offensive. Invitiamo i nostri lettori, nel rispetto delle regole di una società civile, a firmare con nome e cognome i propri commenti.
Lascia un commento