  
mercoled� 04 febbraio 2026
Atripalda in lacrime per la scomparsa a Londra di Mario Barretta

Pubblicato in data: 4/2/2026 alle ore:09:11 • Categoria: Cronaca

Atripalda è in lutto per la scomparsa di Mario Barretta. Il giovane atripaldese, nato il 21 gennaio 1983, è morto improvvisamente a Londra, dove viveva e lavorava da tempo. Sulle cause del decesso si attende l’esito dell’autopsia, anche se l’ipotesi prevalente resta quella di un arresto cardiaco.

La notizia, arrivata in città circa una settimana fa, ha generato dolore e sgomento e profonda commozione tra quanto l’hanno conosciuto e voluto bene.

