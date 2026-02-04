Platani di via Appia, interviene Legambiente Avellino: “Nuove piantumazioni per compensare gli abbattimenti”

Legambiente Avellino chiama l’amministrazione comunale di Atripalda per programmare nuove piantumazioni nel comune del Sabato.

Dopo i necessari abbattimenti dei platani instabili degli anni scorsi, a cui non è stato dato seguito con nuovi impianti, Legambiente Avellino ha inoltrato una nota all’amministrazione comunale di Atripalda in cui ha segnalato una serie di aree verdi del territorio comunale in cui svolgere nuovi progetti di piantumazione (Contrada Alvanite, via Tiratore, Parco delle Acacie…)

“È fondamentale, spiegano dal circolo ambientalista avellinese, compensare gli abbattimenti con un alto numero di nuovi impianti in varie zone della città. Stiamo valutando con i nostri esperti di integrare la proposta fatta nei giorni scorsi con una ancora più puntuale, in cui consigliamo anche le specie arboree.

È chiaro che non possiamo immaginare di piantare nuovamente tutto a via Appia. Il viale è stato fortemente antropizzato rispetto a decenni fa e questo limita in modo sostanziale le nuove piantumazioni.

Bisogna piantare l’albero giusto al posto giusto, anche in un’ottica di crescita futura. Per questo chiediamo all’amministrazione di regalare nuove aree verdi e ombreggiate ai cittadini e alle cittadine di Atripalda”.

Legambiente Avellino ha già avuto una prima interlocuzione con l’amministrazione dalla quale è emersa piena disponibilità e volontà di intervenire sul verde urbano di Atripalda per implementarlo.

Nelle prossime settimane continueranno i confronti tra l’associazione ambientalista e il Comune di Atripalda con l’obiettivo di ufficializzare alla città quanto prima un piano preciso e puntuale di nuove piantumazioni.