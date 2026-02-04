  
Torrente Fenestrelle, sottoscritto il protocollo d’intesa per la messa in sicurezza

Pubblicato in data: 4/2/2026 alle ore:12:35 • Categoria: Attualità

Il Comune di Atripalda ha sottoscritto, insieme ai Comuni di Mercogliano (con il sindaco avv. Vittorio D’Alessio) e Monteforte Irpino (con il sindaco dott. Fabio Siricio) e al Commissario Straordinario di Avellino (dott.ssa Giuliana Perrotta), il protocollo d’intesa per la predisposizione di progetti unitari sulla rete fognaria lungo il Torrente Fenestrelle e sugli interventi di tutela e messa in sicurezza dell’area.

Il Sindaco Avv. Paolo Spagnuolo:
“Per noi amministratori la priorità è una sola: proteggere il territorio e le persone. Il dissesto idrogeologico è la criticità principale e il Protocollo indica chiaramente la rotta: prevenzione, attenzione costante e interventi mirati. La sinergia tra Comuni è l’elemento decisivo per costruire progettazioni forti e ottenere finanziamenti con maggiore efficacia.”

