Torrente Fenestrelle, sottoscritto il protocollo d’intesa per la messa in sicurezza

Il Comune di Atripalda ha sottoscritto, insieme ai Comuni di Mercogliano (con il sindaco avv. Vittorio D’Alessio) e Monteforte Irpino (con il sindaco dott. Fabio Siricio) e al Commissario Straordinario di Avellino (dott.ssa Giuliana Perrotta), il protocollo d’intesa per la predisposizione di progetti unitari sulla rete fognaria lungo il Torrente Fenestrelle e sugli interventi di tutela e messa in sicurezza dell’area.

Il Sindaco Avv. Paolo Spagnuolo:

“Per noi amministratori la priorità è una sola: proteggere il territorio e le persone. Il dissesto idrogeologico è la criticità principale e il Protocollo indica chiaramente la rotta: prevenzione, attenzione costante e interventi mirati. La sinergia tra Comuni è l’elemento decisivo per costruire progettazioni forti e ottenere finanziamenti con maggiore efficacia.”