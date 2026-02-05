“Tra tradizione e futuro: i Focaroni di San Sabino”, convegno domani nella Biblioteca Comunale “L. Cassese”Pubblicato in data: 5/2/2026 alle ore:13:03 • Categoria: Cultura •
Il Comune promuove l’iniziativa “Tra tradizione e futuro: i Focaroni di San Sabino”, un momento di confronto e approfondimento dedicato a una delle tradizioni più sentite e identitarie della comunità atripaldese.
L’appuntamento è in programma venerdì 6 febbraio 2026, alle ore 10:30, presso la Sala Convegni della Biblioteca Comunale “L. Cassese”. L’incontro intende valorizzare il significato storico, sociale e culturale dei Focaroni, guardando al contempo alle prospettive future: tutela delle tradizioni, coinvolgimento delle nuove generazioni, promozione del territorio e innovazione nella comunicazione e nell’accoglienza.
Ad aprire i lavori con i saluti istituzionali saranno:
Interverranno:
Le conclusioni saranno affidate a:
«I Focaroni – dichiara il Sindaco – rappresentano un patrimonio di memoria e appartenenza che unisce la città. Con questo incontro vogliamo rafforzare la consapevolezza del valore della tradizione e, insieme, costruire una visione capace di parlare anche alle nuove generazioni: identità, partecipazione e promozione del territorio devono camminare nella stessa direzione».
Lascia un commento