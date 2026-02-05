“Tra tradizione e futuro: i Focaroni di San Sabino”, convegno domani nella Biblioteca Comunale “L. Cassese”

Il Comune promuove l’iniziativa “Tra tradizione e futuro: i Focaroni di San Sabino”, un momento di confronto e approfondimento dedicato a una delle tradizioni più sentite e identitarie della comunità atripaldese.

L’appuntamento è in programma venerdì 6 febbraio 2026, alle ore 10:30, presso la Sala Convegni della Biblioteca Comunale “L. Cassese”. L’incontro intende valorizzare il significato storico, sociale e culturale dei Focaroni, guardando al contempo alle prospettive future: tutela delle tradizioni, coinvolgimento delle nuove generazioni, promozione del territorio e innovazione nella comunicazione e nell’accoglienza.

Ad aprire i lavori con i saluti istituzionali saranno:

• Paolo Spagnuolo , Sindaco

• Raffaele Barbarisi , Presidente del Consiglio Comunale

• Raffaele Labate , Assessore alla Pubblica Istruzione

Interverranno:

• Luigi Barbati , Presidente Regionale UNPLI Campania

• Maria Assunta Galluccio , Presidente Pro Loco Atripalda

• Don Ranieri Picone , Parroco della Chiesa di S. Maria del Carmine

• Don Luca Monti , Parroco della Chiesa di S. Ippolisto Martire

Le conclusioni saranno affidate a:

• Enzo Maraio , Assessore al turismo, promozione del territorio e innovazione digitale della Regione Campania

«I Focaroni – dichiara il Sindaco – rappresentano un patrimonio di memoria e appartenenza che unisce la città. Con questo incontro vogliamo rafforzare la consapevolezza del valore della tradizione e, insieme, costruire una visione capace di parlare anche alle nuove generazioni: identità, partecipazione e promozione del territorio devono camminare nella stessa direzione».