  
gioved� 05 febbraio 2026
Flash news:   “Tra tradizione e futuro: i Focaroni di San Sabino”, convegno domani nella Biblioteca Comunale “L. Cassese” Torrente Fenestrelle, sottoscritto il protocollo d’intesa per la messa in sicurezza Atripalda in lacrime per la scomparsa a Londra di Mario Barretta Platani di via Appia, interviene Legambiente Avellino: “Nuove piantumazioni per compensare gli abbattimenti” Consiglio Provinciale, il presidente Buonopane ha firmato il decreto di indizione dei comizi: si voterà il 15 marzo Atripalda piange Mario Barretta, Apple Pie: “sarai sempre nei nostri cuori” Dalla “care” del neonato all’ipertensione polmonare: al Moscati esperti a confronto per il IV Sin Campania Ad Atripalda nasce il primo Bar e Club Solidale: formazione, lavoro e inclusione per persone con disabilità. FOTO “Siamo aperti per darvi più spazio”: due grandi ospiti alla biblioteca comunale Cassese Luca Pandolfi nuovo attaccante biancoverde

“Tra tradizione e futuro: i Focaroni di San Sabino”, convegno domani nella Biblioteca Comunale “L. Cassese”

Pubblicato in data: 5/2/2026 alle ore:13:03 • Categoria: Cultura

Il Comune promuove l’iniziativa “Tra tradizione e futuro: i Focaroni di San Sabino”, un momento di confronto e approfondimento dedicato a una delle tradizioni più sentite e identitarie della comunità atripaldese.

L’appuntamento è in programma venerdì 6 febbraio 2026, alle ore 10:30, presso la Sala Convegni della Biblioteca Comunale “L. Cassese. L’incontro intende valorizzare il significato storico, sociale e culturale dei Focaroni, guardando al contempo alle prospettive future: tutela delle tradizioni, coinvolgimento delle nuove generazioni, promozione del territorio e innovazione nella comunicazione e nell’accoglienza.

Ad aprire i lavori con i saluti istituzionali saranno:

Paolo Spagnuolo, Sindaco
Raffaele Barbarisi, Presidente del Consiglio Comunale
Raffaele Labate, Assessore alla Pubblica Istruzione

Interverranno:

Luigi Barbati, Presidente Regionale UNPLI Campania
Maria Assunta Galluccio, Presidente Pro Loco Atripalda
Don Ranieri Picone, Parroco della Chiesa di S. Maria del Carmine
Don Luca Monti, Parroco della Chiesa di S. Ippolisto Martire

Le conclusioni saranno affidate a:

Enzo Maraio, Assessore al turismo, promozione del territorio e innovazione digitale della Regione Campania

«I Focaroni – dichiara il Sindaco – rappresentano un patrimonio di memoria e appartenenza che unisce la città. Con questo incontro vogliamo rafforzare la consapevolezza del valore della tradizione e, insieme, costruire una visione capace di parlare anche alle nuove generazioni: identità, partecipazione e promozione del territorio devono camminare nella stessa direzione».

Print Friendly, PDF & Email
Ti È piaciuto questo articolo? Votalo adesso!


Non saranno pubblicati commenti offensivi, diffamanti o lesivi della dignità umana e professionale di amministratori, politici o semplici cittadini. La redazione di AtripaldaNews si riserva la possibilità di pubblicare solo parte del contenuto, procedendo a tagliare le frasi offensive. Invitiamo i nostri lettori, nel rispetto delle regole di una società civile, a firmare con nome e cognome i propri commenti.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *