Atripalda dice addio al giudice Gabriele Meoli

Si sono svolti nel pomeriggio di oggi, nella Chiesa di San Ciro Martire ad Avellino, i funerali del giudice Gabriele Meoli, spentosi all’età di 91 anni. Alla cerimonia hanno preso parte familiari, colleghi, avvocati e numerosi cittadini, uniti nel ricordo di una figura che ha segnato profondamente il panorama giuridico e culturale campano.

Accanto al feretro, i figli Maddalena e Bruno, il genero Roberto Rossi, la nuora Chiara Orrei, l’adorata nipote Bianca, insieme ai parenti tutti, hanno ricevuto l’abbraccio e il cordoglio di quanti hanno voluto rendere omaggio al magistrato atripaldese. Al termine del rito religioso, la salma è stata tumulata nel cimitero di Atripalda, dove la comunità ha tributato al giudice Meoli l’ultimo, commosso saluto.