  
luned� 09 febbraio 2026
Flash news:   Focarone di San Sabino, cresce l’attesa ad Atripalda Atripalda dice addio al giudice Gabriele Meoli Atripalda, torna “L’Irpinia Corre”: il 10 maggio 2026 la 10 km tra sport, territorio e passione “Tra tradizione e futuro: i Focaroni di San Sabino”, convegno domani nella Biblioteca Comunale “L. Cassese” Torrente Fenestrelle, sottoscritto il protocollo d’intesa per la messa in sicurezza Atripalda in lacrime per la scomparsa a Londra di Mario Barretta Platani di via Appia, interviene Legambiente Avellino: “Nuove piantumazioni per compensare gli abbattimenti” Consiglio Provinciale, il presidente Buonopane ha firmato il decreto di indizione dei comizi: si voterà il 15 marzo Atripalda piange Mario Barretta, Apple Pie: “sarai sempre nei nostri cuori” Dalla “care” del neonato all’ipertensione polmonare: al Moscati esperti a confronto per il IV Sin Campania

Atripalda dice addio al giudice Gabriele Meoli

Pubblicato in data: 7/2/2026 alle ore:21:58 • Categoria: Cronaca

Si sono svolti nel pomeriggio di oggi, nella Chiesa di San Ciro Martire ad Avellino, i funerali del giudice Gabriele Meoli, spentosi all’età di 91 anni. Alla cerimonia hanno preso parte familiari, colleghi, avvocati e numerosi cittadini, uniti nel ricordo di una figura che ha segnato profondamente il panorama giuridico e culturale campano.

Accanto al feretro, i figli Maddalena e Bruno, il genero Roberto Rossi, la nuora Chiara Orrei, l’adorata nipote Bianca, insieme ai parenti tutti, hanno ricevuto l’abbraccio e il cordoglio di quanti hanno voluto rendere omaggio al magistrato atripaldese. Al termine del rito religioso, la salma è stata tumulata nel cimitero di Atripalda, dove la comunità ha tributato al giudice Meoli l’ultimo, commosso saluto.

Print Friendly, PDF & Email
Ti È piaciuto questo articolo? Votalo adesso!


Non saranno pubblicati commenti offensivi, diffamanti o lesivi della dignità umana e professionale di amministratori, politici o semplici cittadini. La redazione di AtripaldaNews si riserva la possibilità di pubblicare solo parte del contenuto, procedendo a tagliare le frasi offensive. Invitiamo i nostri lettori, nel rispetto delle regole di una società civile, a firmare con nome e cognome i propri commenti.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *