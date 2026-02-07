Focarone di San Sabino, cresce l’attesa ad Atripalda

Focaroni di San Sabino, tradizione riconosciuta patrimonio culturale immateriale della Campania, e simbolo di una comunità che continua a ritrovarsi attorno al fuoco della propria identità. Saranno oltre 35 i falò che nella serata dell’8 febbraio illumineranno Atripalda in onore del Santo Patrono, confermando una partecipazione diffusa e sentita in tutti i quartieri della città. A questi si aggiunge quello allestito dai dipendenti comunali in piazza Umberto I che sarà acceso domani sera, come da tradizione, dal sindaco Paolo Spagnuolo, dopo la benedizione del parroco don Luca Monti insieme a don Ranieri Picone.