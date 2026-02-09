Impresa a Rimini, l’Unicusano Avellino Basket espugna il PalaFlaminio

Nel match della ventiseiesima giornata l’Unicusano Avellino Basket compie l’impresa espugnando il campo di Rimini con il punteggio di 96-101. Gli irpini tornano al successo esterno, l’ultima vittoria lontano dal DelMauro risaliva al 20 dicembre2025 contro Cividale. I biancoverdi hanno giocato da squadra, superando le difficoltà di partenza iniziando dall’assenza di Grande, per poi perdere Zerini per falli nel terzo quarto,quindi anche Chandler. Un match in cui la compagine avellinese ha trovato in regia un ottimo Mussini, un Dell’Agnello da 20 punti per far dispiacere papà Sandro, ma soprattutto è stata una prestazione corale con la quale costruire i prossimi step. Da segnalare le percentuali dalla lunga distanza, 11/23 da tre punti ed il 30/33 ai liberi, 20 gli assist di squadra.

PRIMO QUARTO

Senza Grande lasciato a riposo, coachDi Carlo assegna la regia a Federico Mussini. Il primo allungo è della formazione di casa: approfittando di qualche palla persa di troppo dei biancoverdi, il team di coach Dell’Agnello in contropiede si porta sul 9-5 con Alipiev. La squadra di Di Carlo soffre l’aggressività difensiva avversaria, mentre nella propria metà tenta la zona. Sulla tripla di De Negridel 19-12 la panchina avellinese chiama time-out. L’Unicusano torna in campo ricompattata e termina il primo quarto inseguendo Rimini 27-24.

SECONDO QUARTO

L’Avellino Basket riparte abbassando il quintetto e giocando con Lewis da ala forte. Il primo vantaggio biancoverde del secondo periodo è firmato da due liberi di Cicchetti per il 30-32. I biancoverdi riducono le palle perse, difendono in maniera aggressiva mandando in difficoltà l’attacco biancorosso. Una tripla di Fresno spedisce gli irpini sul 33-39 e costringe Dell’Agnello al time-out. Al ritorno in campo Jurkatamm piazza il +9 (35-44) e con Zerini si tocca il 37-48. Avellino gioca meglio ed è in fiducia e cosi va al riposo avanti sul punteggio di 45-58.

TERZO QUARTO

Ad inizio ripresa Avellino non si ferma, i biancoverdi si portano sul +18 (45-63). Con un parziale di 14-0 (59-63) Rimini rientra fortemente in partita, i falli tolgono dalla gara Zerini prematuramente, mentre Rimini eleva il suo livello di intensità difensiva, con i biancorossi ad aggredire Mussini fonte del gioco avellinese. Per Rimini c’è Camara ad essere un fattore a rimbalzo offensivo. A dare ossigeno all’Unicusano è Federico Mussini, che con 5 punti di fila permette ad Avellino di riportarsi sul +9 (63-72) Il terzo periodo termina 67-74

QUARTO QUARTO

Avellino trova l’uomo della provvidenza nell’ex Reggio Emilia, che gioca una partita eccezionale in regia e trovando canestri dall’alto quoziente di difficoltà. L’Unicusano non perde la bussola, sebbene Rimini difenda con grande aggressività. Con Fresno i biancoverdi si portando sul 73-85, ma Rimini replica con un Tomassini in grande spolvero per l’81-89. De Negri e Marini riavvicinano Rimini sul 91-93 aprendo un finale concitato, in cui i liberi fanno la differenza. Avellino porta a casa il match 96-101.

Dole Basket Rimini – Unicusano Avellino Basket 96-101 (27-24, 18-34, 22-16, 29-27)

Dole Basket Rimini: Davide Denegri 25 (3/4, 5/12), Pierpaolo Marini 23 (5/7, 2/4), Giovanni Tomassini 12 (0/2, 2/7), Gora Camara 10 (1/4, 0/0), Ivan Alipiev 9 (3/4, 1/3), Alessandro Simioni 9 (1/3, 2/4), Gerald Robinson 5 (2/5, 0/1), Stefano Saccoccia 2 (0/0, 0/0), Giacomo Leardini 1 (0/0, 0/0), Assane Sankare 0 (0/0, 0/1), Luca Pollone 0 (0/0, 0/0), Mattia Ruggeri 0 (0/0, 0/0)

All. Dell’Agnello

Tiri liberi: 30 / 40 – Rimbalzi: 22 10 + 12 (Gora Camara 7) – Assist: 15 (Giovanni Tomassini 5)

Unicusano Avellino Basket: Giacomo Dell’Agnello 20 (6/9, 0/1), Jaren Lewis 19 (5/9, 0/1), Federico Mussini 17 (1/3, 5/10), Andrea Zerini 12 (3/3, 2/3), Lucas Fresno 10 (0/0, 2/2), J.J. Chandler iii 8 (3/6, 0/2), Alexander Cicchetti 8 (1/4, 0/0), Mikk Jurkatamm 7 (0/1, 2/4), Giacomo Donati 0 (0/0, 0/0), Giovanni Pini 0 (0/0, 0/0)

All. Di Carlo

Tiri liberi: 30 / 33 – Rimbalzi: 25 8 + 17 (Jaren Lewis 7) – Assist: 20 (John watson Chandler iii 6)

ARBITRI

URSI STEFANO di LIVORNO (LI), CAPPELLO CALOGERO di PORTO EMPEDOCLE (AG), COSTA ALESSANDRO di LIVORNO (LI)