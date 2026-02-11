  
gioved� 12 febbraio 2026
Emporio Solidale, aperto l’Avviso per l’accesso ai servizi: sostegno concreto alle famiglie in difficoltà

Pubblicato in data: 11/2/2026 alle ore:10:13 • Categoria: Attualità

Il Comune di Atripalda apre nuovamente le porte dell’Emporio Solidale di via Cammarota, rafforzando la rete di sostegno alle fasce più fragili della popolazione. È stato infatti pubblicato l’Avviso pubblico per la presentazione delle domande di accesso ai servizi, in attuazione della delibera di Giunta comunale n. 11 del 29 gennaio 2026.

L’iniziativa è rivolta ai nuclei familiari residenti ad Atripalda che si trovano in condizioni di disagio economico, lavorativo e sociale, con un ISEE ordinario o corrente in corso di validità non superiore a 10.140 euro. Possono presentare istanza anche le famiglie che già beneficiano di altre misure di sostegno al reddito o di ammortizzatori sociali.

Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 12.00 del 20 febbraio 2026, consegnandole a mano all’Ufficio Protocollo del Comune oppure inviandole tramite PEC all’indirizzo comune.atripalda@legalmail.it. Potrà presentare istanza un solo componente per ciascun nucleo familiare convivente.

Le richieste saranno valutate dai Servizi Sociali comunali, che procederanno alla definizione di una graduatoria sulla base di criteri oggettivi: valore ISEE, composizione del nucleo familiare e condizione lavorativa. Potranno essere ammessi ai servizi dell’Emporio fino a un massimo di 75 nuclei familiari, con un punteggio minimo di 50 punti. Sono inoltre riservate 10 card per situazioni di emergenza segnalate e valutate dal Servizio Sociale Professionale.

