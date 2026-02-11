I convocati per il match di stasera tra Avellino e Frosinone da mister Raffaele Biancolino

I convocati per il match di stasera tra Avellino e Frosinone da mister Raffaele BiancolinoPubblicato in data: 11/2/2026 alle ore:09:52 • Categoria: Avellino Calcio •
In vista del match tra Avellino e Frosinone, valido per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie BKT, mister Raffaele Biancolino ha diramato la seguente lista di convocati:
1 Iannarilli, 3 Sala, 6 Palmiero, 7 Tutino, 8 Pandolfi, 9 Patierno, 10 Russo, 11 D’Andrea, 14 Biasci, 18 Sgarbi, 20 Palumbo, 21 Armellino, 24 Sounas, 27Le Borgne, 29 Cancellotti, 30 Daffara, 39 Besaggio, 44 Simic, 53 Sassi, 56 Enrici, 63 Fontanarosa, 78 Milani, 94 Insigne.
REPORT
Andrea Favilli sta curando l’edema osseo al calcagno sinistro.
Armando Izzo sta seguendo il programma di recupero in seguito alla lesione del muscolo soleo di destra.
Justin Kumi sta seguendo il programma di recupero in seguito alla lesione distrattiva al terzo medio del flessore della coscia destra.
Filippo Missori deve scontare un turno di squalifica.
Filippo Reale in seguito ad uno scontro di gioco in allenamento ha rimediato un trauma contusivo alla caviglia sinistra.
