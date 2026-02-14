Da Careggi alla rapina in strada: l’incubo di una coppia a due passi da Santa Maria Novella

  
Pubblicato in data: 14/2/2026 alle ore:17:06 • Categoria: Cronaca

Doveva essere una giornata dedicata alle cure mediche, si è trasformata in un incubo. Una coppia avellinese, Mary Marisol Petruzziello e Massimo Giordano, è stata rapinata ieri pomeriggio in via Nazionale, a pochi passi dalla stazione di Santa Maria Novella a Firenze. La donna è stata avvicinata e derubata del portafoglio con oltre 1.300 euro, soldi destinati alle cure del marito. Massimo ha inseguito e bloccato uno dei presunti responsabili, poi arrestato dai carabinieri del Radiomobile, mentre il complice è riuscito a fuggire. «Non sono razzista, ma chiedo giustizia e certezza della pena», ha scritto la donna in un post sui social.

