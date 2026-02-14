La Guancia Volley Academy in trasferta contro Volla

La Guancia Volley Academy si prepara ad affrontare il big match di sabato 14 febbraio, in trasferta, contro Volla, squadra che è lontana dalla società atripaldese solo un punto in classifica ma che haanche una partita in meno. A presentare il prossimo match degli irpini l’esperto libero, classe ’86,Luigi Del Gaizo: “La prossima partita di campionato sarà sicuramente impegnativa: affronteremo

una squadra ostica, virtualmente prima in classifica, avendo una gara in meno. La prepareremo con serenità e tranquillità, facendo affidamento su tutto il lavoro che stiamo svolgendo in allenamento.

Contiamo sulla forza dei più esperti, sul coraggio dei ragazzi più giovani che ci stanno dando una

grande mano e su un giusto mix di esperienza ed entusiasmo che stiamo costruendo giorno dopo giorno. Sarà senza dubbio una gara intensa, con ritmi molto alti. All’andata abbiamo perso in casa

contro di loro e questo ci dà ancora più voglia di riscatto, proprio come è successo contro il Pomigliano: lì avevamo perso 3-1, ma al ritorno non abbiamo lasciato punti per strada. Mi aspettoquindi una partita giocata con la stessa determinazione, la stessa grinta e, se possibile, ancora piùforza, per cercare di riprenderci ciò che abbiamo perso in casa”.

Non sarà della partita il palleggiatore De Prisco, costretto ai box per l’infortunio accorso durante l’ultima partita casalinga contro Pomigliano: “Per quanto riguarda l’infortunio di Michele , ècertamente un’assenza pesante, perché rappresenta per noi un punto di riferimento importante.

Abbiamo però sopperito lavorando molto in allenamento con Christian Converso: è un ragazzovalido, sta crescendo settimana dopo settimana e ha ricevuto grande fiducia da tutta la squadra, soprattutto dai più esperti. Ha disputato un’ottima partita e, fortunatamente, in campo l’assenza diMichele non si è fatta sentire troppo, anche se resta una figura importante per tutti noi.

Il libero atripaldese prova a dare qualche consiglio al giovane palleggiatore della squadra: “A Cristian il consiglio è semplice: deve stare tranquillo, perché sa di avere la fiducia di tutti — dallasquadra allo staff, passando per Antonio Guancia e Francesco Spera che sono punti cardine delgruppo. Ha il pieno supporto anche del mister dalla panchina. Deve solo giocare con serenità,come ha già fatto contro il Pomigliano: sono certo che farà ancora bene”.