Partita la prevendita del match Avellino-Pescara

L’U.S. Avellino 1912 comunica che è partita la prevendita in vista del match tra Avellino e Pescara che verrà disputato domenica 15 febbraio alle ore 19:30 presso lo stadio Partenio – Lombardi di Avellino e valido per la venticinquesima giornata del campionato di Serie BKT.

La vendita dei tagliandi prevedrà due fasi: prelazione e vendita libera è attiva dalle ore 10:00 di giovedì 12 febbraio 2026 e durerà fino ad inizio gara (salvo esaurimento posti disponibili).

Costo dei biglietti

Curva Sud:

NON DISPONIBILE

Tribuna Terminio:

• Adulti: 25 euro

• Ridotto: 20 euro

• Ridotto Under 14 (nati a partire dal 1/1/2011): 15 euro

Tribuna Montevergine Laterale:

• Adulti: 32 euro

• Ridotto: 27 euro

• Ridotto Under 14 (nati a partire dal 1/1/2011): 22 euro

Ridotti

I biglietti ridotti sono riservati alle categorie: Over 65 (nati prima del 31/12/1960), Ragazzi (nati dal 01/01/2007 al 31/12/2010) e Donne.

I bambini nati dal 2020 in poi, se accompagnati da un adulto munito di biglietto, potranno accedere gratuitamente allo stadio.

Informazioni Aggiuntive

Il club precisa che non saranno consentiti ingressi di favore se non quelli previsti da obblighi contrattuali con gli sponsor.

Sarà possibile acquistare un massimo di 4 biglietti per persona.

I cancelli dello stadio Partenio – Lombardi saranno aperti dalle ore 18:00, pertanto si consiglia vivamente di recarsi in anticipo ai varchi in maniera tale da garantire un regolare deflusso del pubblico e consentire agli steward ed alle forze dell’ordine le opportune e necessarie operazioni di controllo.

Come Acquistare i Biglietti

E’ possibile acquistare i biglietti della gara Avellino – Cesena online (sui siti www.boxol.it e www.go2.it), presso la biglietteria dello stadio Partenio – Lombardi e presso tutti i punti vendita del circuito nazionale Go2 (questo il link per visualizzarli: https://www.go2.it/rivenditori).

Orari Biglietteria

La biglietteria dello Stadio “Partenio – Lombardi” osserverà i seguenti orari di apertura:

da giovedì 12 a sabato 14 febbraio: dalle ore 10:00 alle 13:00 e dalle ore 15:00 alle 19:00;

domenica 15 febbraio (giorno gara Avellino-Pescara): dalle ore 9:30 alle 13:00 e dalle ore 15:00 a inizio partita.

Nota per gli ospiti

Settore ospiti chiuso per decreto del Ministro dell’Interno e divieto di vendita ai residenti nella provincia di Pescara per tutti i settori dello stadio.