Riqualificazione del fiume Sabato, lavori in gara: intervento da 1,6 milioni per il lungofiume e la pista ciclopedonale

La riqualificazione del fiume Sabato entra finalmente dopo anni di stop nella fase operativa. I lavori sono già in gara e la procedura, salvo imprevisti, dovrebbe chiudersi entro la fine del mese. L’intervento, dal valore complessivo di 1 milione e 600mila euro, è finanziato dalla Provincia di Avellino e punta a rendere pienamente fruibile il lungofiume nel cuore della città, completando la passerella ciclopedonale che collegherà la villa comunale “Don Giuseppe Diana” all’ex distretto Inail di via Tiratore.

Il via libera è arrivato con l’esito positivo della Conferenza dei servizi, svoltasi presso la Provincia, che ha consentito di superare l’ultima fase autorizzativa. Con l’approvazione del progetto definitivo ed esecutivo, l’Ente di Palazzo Caracciolo, soggetto attuatore, può ora procedere all’affidamento dei lavori e all’avvio del cantiere.

Il progetto prevede l’allargamento di tre metri dei ponti delle Carrozze e della Dogana, mediante strutture in carpenteria metallica, con ringhiere, illuminazione e percorso ciclopedonale, oltre al completamento della passerella già realizzata con pavimentazione, arredo urbano e impianti di illuminazione. Elemento centrale dell’opera è il collegamento tra le passerelle esistenti e i due ponti, finora rimasti scollegati, nonché la realizzazione di un passaggio inclinato che unirà il ponte delle Dogane alla villa comunale.