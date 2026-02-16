  
marted� 17 febbraio 2026
Progetto per l’efficientamento energetico di 15 palazzine a contrada Alvanite

Pubblicato in data: 16/2/2026 alle ore:22:12 • Categoria: Attualità

Un piano per tagliare le bollette e riqualificare 15 edifici popolari: il Comune accende i riflettori su Contrada Alvanite. L’amministrazione guidata dal sindaco Paolo Spagnuolo ha approvato la delibera che dà il via alla manifestazione di interesse per la costituzione di un partenariato pubblico-privato finalizzato all’efficientamento energetico del patrimonio di edilizia residenziale pubblica del quartiere.

Si tratta di un intervento strutturale che punta a ridurre i consumi energetici, abbattere i costi per le famiglie e migliorare la qualità abitativa e ambientale di una delle zone più popolose della città. Il percorso è stato costruito attraverso una serie di riunioni tecniche coordinate dall’assessore alle Opere pubbliche ed Erp, Fabiola Scioscia.

Al centro dell’operazione c’è il Conto Termico 3.0: la Giunta ha approvato l’avviso per individuare una ESCO (Energy Service Company) che, in caso di finanziamento da parte del Gse, si occuperà della progettazione e dell’esecuzione dei lavori. Gli interventi previsti comprendono la sostituzione degli infissi, la realizzazione dei cappotti termici, l’isolamento delle coperture e l’installazione di pannelli solari. L’obiettivo dichiarato è ambizioso: arrivare ad azzerare o ridurre drasticamente le bollette energetiche per i residenti.

Non solo risparmio energetico. Tra le condizioni che l’amministrazione intende inserire nel bando figura anche la realizzazione degli ascensori, per garantire maggiore accessibilità e inclusione sociale, soprattutto per anziani e persone con difficoltà motorie.

