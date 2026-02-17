Celebrazione e rilancio politico ad Atripalda per i vent’anni del Consorzio dei Servizi Sociali dell’Ambito A5. Al centro dell’iniziativa l’intervento dell’assessore alle Politiche Sociali della Regione Campania, Andrea Morniroli, alla sua prima uscita pubblica in Irpinia.

Morniroli ha richiamato la necessità di approvare rapidamente il Piano sociale regionale 2024-2026 e di sbloccare le risorse ferme, parlando di “un problema prima di tutto etico” rispetto ai milioni non spesi sul contrasto alla povertà. L’assessore ha annunciato un confronto con tutti gli ambiti territoriali, valorizzando le esperienze virtuose e intervenendo dove si registrano ritardi.

Il direttore generale Carmine De Blasio ha ripercorso la nascita del Consorzio nel 2006, sottolineando come in vent’anni l’ente abbia scelto di “fare il bene delle persone” attraverso servizi strutturati e innovativi, sottraendosi alle logiche di parte.

Per il presidente Vito Pelosi, la forza del Consorzio è stata la maturità politica dei sindaci, capaci di garantire risposte uniformi ai cittadini dei 28 comuni dell’ambito.

Un anniversario che guarda avanti: le politiche sociali, è il messaggio emerso, non sono un settore residuale ma una leva strategica per uno sviluppo più equo del territorio.