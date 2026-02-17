Us Avellino, scelto il nuovo tecnico: sarà Ballardini. Sfuma Pagliuca

Pubblicato in data: 17/2/2026 alle ore:20:24

Il club biancoverde ha deciso di affidare la guida tecnica dell’Avellino a Davide Ballardini, che raccoglierà l’eredità di Biancolino. Dopo due giorni di colloqui e valutazioni a Contrada Zoccolari, la società biancoverdi ha sciolto le riserve individuando nell’allenatore romagnolo il profilo giusto per rilanciare la squadra. Ballardini dovrebbe esordire già domenica sul campo della Reggiana.

