  
mercoled� 18 febbraio 2026
Us Avellino, scelto il nuovo tecnico: sarà Ballardini. Sfuma Pagliuca

Pubblicato in data: 17/2/2026 alle ore:20:24 • Categoria: Avellino Calcio

Il club biancoverde ha deciso di affidare la guida tecnica dell’Avellino a Davide Ballardini, che raccoglierà l’eredità di Biancolino.

Dopo due giorni di colloqui e valutazioni a Contrada Zoccolari, la società biancoverdi ha sciolto le riserve individuando nell’allenatore romagnolo il profilo giusto per rilanciare la squadra. Ballardini dovrebbe esordire già domenica sul campo della Reggiana.

