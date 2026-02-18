  
gioved� 19 febbraio 2026
Flash news:   Atripalda, incendio all’auto del consigliere Mazzariello: condannato 40enne a quattro anni Cimitero, Spagnuolo: «Nuovi loculi e rotazione per superare l’emergenza» Trasferta amara per la Guancia Volley Academy Ufficiale l’ingaggio di mister Davide Ballardini Unicusano Avellino Basket – UEB Gesteco Cividale al via la prevendita, 200 biglietti in omaggio Contrada Ischia: un’area chiusa che l’amministrazione intende trasformare in spazio verde aperto alla comunità Us Avellino, scelto il nuovo tecnico: sarà Ballardini. Sfuma Pagliuca Consorzio A5, vent’anni di welfare. L’assessore regionale Morniroli ad Atripalda: “Basta risorse ferme, le politiche sociali sono il presupposto dello sviluppo”. FOTO Progetto per l’efficientamento energetico di 15 palazzine a contrada Alvanite La Scandone Avellino torna a ruggire

Atripalda, incendio all’auto del consigliere Mazzariello: condannato 40enne a quattro anni

Pubblicato in data: 18/2/2026 alle ore:18:52 • Categoria: Cronaca

Quattro anni di reclusione per il 40enne di Aiello del Sabato ritenuto responsabile dell’incendio che distrusse l’automobile di Franco Mazzariello. La sentenza è stata pronunciata oggi al termine del procedimento che vedeva l’uomo imputato per danneggiamento seguito da incendio, ricettazione e detenzione illegale di munizioni.

I fatti risalgono all’episodio che colpì il consigliere provinciale e comunale, un atto che destò forte allarme ad Atripalda e nell’intera area irpina. L’auto di Mazzariello venne completamente distrutta dalle fiamme, in un contesto che sin da subito fece ipotizzare la matrice dolosa.

Al termine dell’istruttoria dibattimentale, il giudice ha riconosciuto la responsabilità dell’imputato per tutti i capi di imputazione contestati, infliggendo una condanna a quattro anni di carcere.

Una vicenda che aveva suscitato preoccupazione nella comunità atripaldese, sia per la gravità del gesto sia per il coinvolgimento di un rappresentante istituzionale, e che oggi trova un primo punto fermo sul piano giudiziario.

Print Friendly, PDF & Email
Ti È piaciuto questo articolo? Votalo adesso!


Non saranno pubblicati commenti offensivi, diffamanti o lesivi della dignità umana e professionale di amministratori, politici o semplici cittadini. La redazione di AtripaldaNews si riserva la possibilità di pubblicare solo parte del contenuto, procedendo a tagliare le frasi offensive. Invitiamo i nostri lettori, nel rispetto delle regole di una società civile, a firmare con nome e cognome i propri commenti.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *