Atripalda, incendio all’auto del consigliere Mazzariello: condannato 40enne a quattro anni

Quattro anni di reclusione per il 40enne di Aiello del Sabato ritenuto responsabile dell’incendio che distrusse l’automobile di Franco Mazzariello. La sentenza è stata pronunciata oggi al termine del procedimento che vedeva l’uomo imputato per danneggiamento seguito da incendio, ricettazione e detenzione illegale di munizioni.

I fatti risalgono all’episodio che colpì il consigliere provinciale e comunale, un atto che destò forte allarme ad Atripalda e nell’intera area irpina. L’auto di Mazzariello venne completamente distrutta dalle fiamme, in un contesto che sin da subito fece ipotizzare la matrice dolosa.

Al termine dell’istruttoria dibattimentale, il giudice ha riconosciuto la responsabilità dell’imputato per tutti i capi di imputazione contestati, infliggendo una condanna a quattro anni di carcere.

Una vicenda che aveva suscitato preoccupazione nella comunità atripaldese, sia per la gravità del gesto sia per il coinvolgimento di un rappresentante istituzionale, e che oggi trova un primo punto fermo sul piano giudiziario.