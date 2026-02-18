  
gioved� 19 febbraio 2026
Flash news:   Atripalda, incendio all’auto del consigliere Mazzariello: condannato 40enne a quattro anni Cimitero, Spagnuolo: «Nuovi loculi e rotazione per superare l’emergenza» Trasferta amara per la Guancia Volley Academy Ufficiale l’ingaggio di mister Davide Ballardini Unicusano Avellino Basket – UEB Gesteco Cividale al via la prevendita, 200 biglietti in omaggio Contrada Ischia: un’area chiusa che l’amministrazione intende trasformare in spazio verde aperto alla comunità Us Avellino, scelto il nuovo tecnico: sarà Ballardini. Sfuma Pagliuca Consorzio A5, vent’anni di welfare. L’assessore regionale Morniroli ad Atripalda: “Basta risorse ferme, le politiche sociali sono il presupposto dello sviluppo”. FOTO Progetto per l’efficientamento energetico di 15 palazzine a contrada Alvanite La Scandone Avellino torna a ruggire

Cimitero, Spagnuolo: «Nuovi loculi e rotazione per superare l’emergenza»

Pubblicato in data: 18/2/2026 alle ore:18:46 • Categoria: Attualità

Si riparte dal cimitero comunale di via Manfredi-Pianodardine, tema affrontato anche in Consiglio. Il sindaco Paolo Spagnuolo interviene per fare chiarezza su una questione che da tempo preoccupa la comunità: la totale assenza di loculi disponibili.

L’amministrazione ha avviato l’iter per la realizzazione di 150 nuovi loculi: 100 saranno posti in vendita su prenotazione, con procedure che a breve potranno essere attivate dai cittadini; 50 resteranno invece di proprietà comunale e saranno destinati a soggetti meno abbienti, garantendo così un presidio pubblico in un settore delicato.

L’area individuata per la nuova realizzazione si presenta come un piazzale libero e pavimentato con mattonelle in cemento (vedi foto).

Print Friendly, PDF & Email
Ti È piaciuto questo articolo? Votalo adesso!


Non saranno pubblicati commenti offensivi, diffamanti o lesivi della dignità umana e professionale di amministratori, politici o semplici cittadini. La redazione di AtripaldaNews si riserva la possibilità di pubblicare solo parte del contenuto, procedendo a tagliare le frasi offensive. Invitiamo i nostri lettori, nel rispetto delle regole di una società civile, a firmare con nome e cognome i propri commenti.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *