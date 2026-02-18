Cimitero, Spagnuolo: «Nuovi loculi e rotazione per superare l’emergenza»

Si riparte dal cimitero comunale di via Manfredi-Pianodardine, tema affrontato anche in Consiglio. Il sindaco Paolo Spagnuolo interviene per fare chiarezza su una questione che da tempo preoccupa la comunità: la totale assenza di loculi disponibili.

L’amministrazione ha avviato l’iter per la realizzazione di 150 nuovi loculi: 100 saranno posti in vendita su prenotazione, con procedure che a breve potranno essere attivate dai cittadini; 50 resteranno invece di proprietà comunale e saranno destinati a soggetti meno abbienti, garantendo così un presidio pubblico in un settore delicato.

L’area individuata per la nuova realizzazione si presenta come un piazzale libero e pavimentato con mattonelle in cemento (vedi foto).