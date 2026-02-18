Contrada Ischia: un’area chiusa che l’amministrazione intende trasformare in spazio verde aperto alla comunità

  
mercoled� 18 febbraio 2026
18/2/2026 • Attualità, Comune

«È una richiesta di finanziamento, non fondi già ottenuti». Il sindaco Paolo Spagnuolo annuncia in un video diffuso sui social uno degli ultimi atti di programmazione dell’amministrazione comunale. Al centro, l’ambiente e la rigenerazione urbana, con un progetto che punta alla rinaturalizzazione di suoli degradati in ambito urbano e periurbano.

La cifra richiesta ammonta a 150mila euro. Risorse che il Comune intende destinare alla riqualificazione di un’area oggi cementificata e in stato di abbandono a Contrada Ischia. Si tratta dello spazio situato scendendo da contrada San Gregorio, di fronte al campetto sportivo annesso alla chiesa della zona, che fa capo alla chiesa madre di Sant’Ippolito Martire. Un’area attualmente chiusa e recintata, non accessibile alla cittadinanza.

