Trasferta amara per la Guancia Volley Academy, che nel big match di giornata esce sconfitta per 3-1 sul campo del Volla al termine di una gara combattuta ma caratterizzata da diversi passaggi a vuoto per la formazione atripaldese. I parziali (25-20, 20-25, 25-18, 26-24) raccontano di una sfida intensa, giocata a strappi, nella quale i padroni di casa hanno saputo essere più lucidi nei momenti decisivi.

La posta in palio era altissima: con questa vittoria i napoletani salgono a 30 punti in classifica, operando il sorpasso proprio sulla squadra di coach Modica, ferma a 29 punti e con una gara disputata in più. Un risultato che rende ancora più serrata la lotta ai vertici del campionato e che obbliga la Guancia a ripartire subito con determinazione.

Dal punto di vista tecnico, la gara ha offerto indicazioni contrastanti. Da un lato arrivano segnali incoraggianti dalla regia: il giovane palleggiatore Converso ha confermato il proprio percorso di crescita, gestendo con personalità la distribuzione del gioco e mostrando buone soluzioni anche in fase offensiva. Dall’altro lato, però, l’attacco non ha espresso la consueta efficacia: fatta eccezione

per l’opposto Spera, tra i più incisivi in termini realizzativi (28 punti per lui), gli altri terminali offensivi hanno faticato a trovare continuità contro il muro-difesa avversario.

La Guancia ha comunque avuto il merito di restare sempre agganciata al match. Dopo aver perso il

primo set, è arrivata la reazione nel secondo parziale, vinto con carattere. Nel terzo set Volla ha ripreso il controllo, mentre l’ultimo parziale, ha visto gli irpini giocarsela fino ai vantaggi senza però riuscire a portare la sfida al tie-break.

Si interrompe così a cinque vittorie consecutive la striscia positiva della Guancia Volley Academy,

protagonista finora di un ottimo cammino. Una battuta d’arresto che non ridimensiona quanto

fatto, ma che rappresenta un passaggio importante per ritrovare equilibrio, continuità e incisività soprattutto in fase offensiva.

Il calendario, fortunatamente, offre subito l’occasione per reagire: sabato 21 febbraio alle ore 18:30, presso la palestra “N. Adamo”, la Guancia Volley Academy tornerà davanti al proprio pubblico per affrontare il Volley Sessa, sesta della graduatoria con 18 punti. Un appuntamento fondamentale per rialzare la testa, riprendere la corsa e restare pienamente agganciati alle zone alte della classifica.