Ufficiale l’ingaggio di mister Davide Ballardini

Pubblicato in data: 18/2/2026 • Categoria: Avellino Calcio

L’Us Avellino 1912 è lieta di comunicare di aver affidato l’incarico di allenatore della prima squadra a mister Davide Ballardini. Nato a Ravenna il 6 gennaio 1964, ha iniziato la carriera di allenatore nei settori giovanili di Cesena, Ravenna, Milan e Parma.

Nel corso della sua lunga esperienza da tecnico ha guidato le prime squadre di Sambenedettese, Cagliari, Pescara, Palermo, Lazio, Genoa, Bologna, Cremonese e Sassuolo.

In totale per lui 336 panchine professionistiche.

L’accordo prevede una durata fino al 30 Giugno 2026.

Lo staff tecnico di mister Ballardini sarà composto dal viceallenatore Carlo Regno e dal collaboratore tecnico Roberto Beni. A supporto del lavoro quotidiano ci saranno l’allenatore dei portieri Pasquale Visconti, i preparatori atletici Luigi Gennarelli e Luigi Garofalo, il collaboratore tecnico Davide Santeramo ed il match analyst Massimo Foria.

Questo pomeriggio, alle ore 17:00 con porte aperte in Tribuna Montevergine, mister Ballardini dirigerà la sua prima seduta di allenamento.

La conferenza stampa di presentazione del nuovo tecnico si terrà venerdì 20 febbraio, alle ore 14:30, presso la sala stampa dello stadio Partenio – Lombardi.

