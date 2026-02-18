Unicusano Avellino Basket – UEB Gesteco Cividale al via la prevendita, 200 biglietti in omaggio

L’Unicusano Avellino Basket comunica che è aperta la prevendita online per il match in programma domenica 22 febbraio alle ore 18.00 contro la UEB Gesteco Cividale, incontro valido per il ventinovesimo turno del campionato di Serie A2 OldWildWest.

I ticket potranno essere acquistati in prevendita sulla piattaforma online www.go2.it o presso i rivenditori ufficiali. Da sabato sarà possibile comprare i biglietti anche presso la biglietteria del PalaDelMauro, che rispetterà i seguenti giorni ed orari:

sabato: 10.00-12.00

domenica: 10.00-12.00 e dalle 15.30 fino ad inizio gara.

Questi i prezzi:

Curva Sud: € 8 ;

Tribuna Terminio Inferiore: € 20 euro;

Tribuna Terminio Superiore: €15 euro;

Tribuna Vip: € 40 euro;

Tribuna Montevergine Inferiore: € 20 euro;

Tribuna Montevergine Superiore: €15 euro;

Tribuna Vip: € 40 euro.

Si ricorda che con l’iniziativa NextGen Match, rivolta ai giovani tra i 18 e i 25 anni, l’Università Niccolò Cusano e l’Avellino Basket mettono a disposizione 200 tagliandi, per assistereal match. Per partecipare all’iniziativa basta cliccare ed iscriversi al seguente link https://shorter.gg/NextGenMatch.

Il club ricorda a tutti i tifosi che, a partire da questa stagione, i biglietti saranno nominativi e validi solo per la persona indicata al momento dell’acquisto, e sarà necessario presentare un documento che confermi l’identità. Alla luce della nuova normativa, si invitano i tifosi a provvedere con anticipo all’acquisto dei biglietti della partita.

La società invita i propri sostenitori a non mancare a questo nuovo importante appuntamento della stagione cestistica 2025/2026.