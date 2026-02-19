  
Cordoglio per la scomparsa dell’avvocato Generoso Benigni

Pubblicato in data: 19/2/2026 alle ore:18:40 • Categoria: Cronaca

La Scandone Avellino piange la scomparsa dello storico presidente, l’avvocato Generoso Benigni, protagonista indimenticabile della promozione in Serie A nel 2000.

Oggi il cuore biancoverde è colmo di dolore. Con la scomparsa del Presidente Benigni se ne va un pezzo fondamentale della nostra storia, un uomo che ha saputo trasformare un sogno in realtà e che ha scritto una delle pagine più emozionanti del basket avellinese.

La promozione in Serie A nel 2000 non fu soltanto un traguardo sportivo: fu il simbolo di una visione, di una passione instancabile, di un amore autentico per questi colori. Generoso Benigni è stato guida, riferimento, sostegno nei momenti di gloria e, soprattutto, nei periodi più difficili.

Quando le sfide sembravano insormontabili, lui c’era. Con determinazione, con coraggio, con quella fede incrollabile nella Scandone e nella sua gente.

Ha rappresentato un punto fermo per la società, per gli atleti, per i tifosi e per tutta la comunità avellinese. Il suo impegno, la sua dedizione e il suo attaccamento ai colori biancoverdi resterannoun esempio indelebile per le generazioni future.

Oggi salutiamo un Presidente, ma soprattutto un uomo che ha amato profondamente questa maglia e che per essa ha dato energie, tempo e cuore.

Alla famiglia Benigni giungano le più sentite condoglianze da parte di tutta la società biancoverde, dei dirigenti, dello staff, degli atleti e di ogni tifoso che si è emozionato grazie al suo impegno.

Ciao Presidente.

La tua eredità continuerà a vivere nei nostri colori, nella nostra storia, nel nostro orgoglio biancoverde.

 

