Aierbit e Italnolo, nuova sede ad Avellino: passo avanti per la famiglia Iervolino

Nuovo traguardo per la famiglia Iervolino. Aierbit e Italnolo lasciano Atripalda e trasferiscono la propria sede ad Avellino, in via Pianodardine, ampliando spazi e servizi per offrire a clienti e partner soluzioni e sistemi sempre più innovativi per costruire e crescere.

Un cambiamento accolto con emozione e soddisfazione, segno di un percorso imprenditoriale in continua evoluzione e crescita partito nel lontano 1992 dal signor Nello affiancato oggi dai tre figli Vincenzo, Giuseppe e Gabriele Iervolino.

Presento i rappresentanti di realtà partner come Isotex, Akzo Nobel e PPG-Sigma.

È un momento di grande emozione per la nostra famiglia: questa nuova sede rappresenta un passo avanti nel percorso di crescita che portiamo avanti da anni con passione e impegno», ha dichiarato l’imprenditore Nello Iervolino, sottolineando il valore simbolico e concreto dell’investimento.

«Abbiamo voluto uno spazio all’altezza delle esigenze di professionisti e privati, un punto di riferimento per chi vuole costruire e innovare con qualità», ha aggiunto Giuseppe Iervolino, evidenziando l’attenzione ai dettagli e alla funzionalità degli ambienti.m