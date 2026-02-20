Domani il recupero di “Carnevale in Piazza” ad Atripalda

Pubblicato in data: 20/2/2026 alle ore:13:54

Domani il recupero di “Carnevale in Piazza” ad Atripalda Dopo il forzato rinvio per maltempo dello scorso 14 febbraio, domani, sabato 21 febbraio, si terrà l’atteso evento organizzato dalla Pro Loco Atripalda con il patrocinio del Comune. Il programma prende il via alle ore 15:00 con il raduno al Mercatino Rionale. Seguirà la sfilata per le strade cittadine e l’arrivo in Piazza Umberto I per le esibizioni dei gruppi folkloristici.

