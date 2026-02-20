  
sabato 21 febbraio 2026
Flash news:   Aierbit e Italnolo, nuova sede ad Avellino: passo avanti per la famiglia Iervolino Elezioni Provinciali, Mazzariello rilancia: “Davvero Moderati sarà in campo il 15 marzo” Domani il recupero di “Carnevale in Piazza” ad Atripalda Cordoglio per la scomparsa dell’avvocato Generoso Benigni Atripalda, incendio all’auto del consigliere Mazzariello: condannato 40enne a quattro anni Cimitero, Spagnuolo: «Nuovi loculi e rotazione per superare l’emergenza» Trasferta amara per la Guancia Volley Academy Ufficiale l’ingaggio di mister Davide Ballardini Unicusano Avellino Basket – UEB Gesteco Cividale al via la prevendita, 200 biglietti in omaggio Contrada Ischia: un’area chiusa che l’amministrazione intende trasformare in spazio verde aperto alla comunità

Domani il recupero di “Carnevale in Piazza” ad Atripalda

Pubblicato in data: 20/2/2026 alle ore:13:54 • Categoria: Cultura

Domani il recupero di “Carnevale in Piazza” ad Atripalda

Dopo il forzato rinvio per maltempo dello scorso 14 febbraio, domani, sabato 21 febbraio, si terrà l’atteso evento organizzato dalla Pro Loco Atripalda con il patrocinio del Comune.

Il programma prende il via alle ore 15:00 con il raduno al Mercatino Rionale. Seguirà la sfilata per le strade cittadine e l’arrivo in Piazza Umberto I per le esibizioni dei gruppi folkloristici.

 

Print Friendly, PDF & Email
Ti È piaciuto questo articolo? Votalo adesso!


Non saranno pubblicati commenti offensivi, diffamanti o lesivi della dignità umana e professionale di amministratori, politici o semplici cittadini. La redazione di AtripaldaNews si riserva la possibilità di pubblicare solo parte del contenuto, procedendo a tagliare le frasi offensive. Invitiamo i nostri lettori, nel rispetto delle regole di una società civile, a firmare con nome e cognome i propri commenti.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *