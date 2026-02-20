Elezioni Provinciali, Mazzariello rilancia: “Davvero Moderati sarà in campo il 15 marzo”

  
Franco Mazzariello sarà della partita alle prossime elezioni provinciali del 15 marzo. Il consigliere provinciale uscente spiega:«Continuerà il mio impegno con Davvero Moderati insieme agli altri consiglieri provinciali, Gerardo Santoli e Gabriele Buonanno», afferma Mazzariello, proiettandosi verso la nuova sfida elettorale. Al suo fianco ci saranno Buonanno, assessore comunale a Solofra, e Santoli, sindaco di Santo Stefano del Sole.

Alle precedenti provinciali la lista era sostenuta anche dall’allora sindaco di Avellino, Gianluca Festa, e dal consigliere regionale Livio Petitto, oggi riconfermato con Forza Italia ma nel 2023 componente del gruppo regionale Moderati e Riformisti. In quell’occasione Davvero Moderati conquistò tre seggi, con Mazzariello primo per numero di preferenze. Eletti anche Diego Guerriero, consigliere comunale di Avellino, poi sostituito da Santoli dopo la fine anticipata dell’amministrazione cittadina del capoluogo.

Mazzariello, dirigente regionale di Fratelli d’Italia e candidato alle ultime regionali, è anche consigliere comunale di maggioranza ad Atripalda. In passato ha ricoperto la carica di presidente del Consiglio comunale, incarico a cui ha rinunciato per garantirsi – come spiegato – maggiore agibilità politica nei rapporti con l’amministrazione guidata dal sindaco Paolo Spagnuolo.

