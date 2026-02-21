  
sabato 21 febbraio 2026
Centro storico, partiti i lavori di rigenerazione: Atripalda riparte dai suoi luoghi simbolo

Pubblicato in data: 21/2/2026 alle ore:14:55 • Categoria: Attualità

Sono ufficialmente iniziati i lavori di rigenerazione urbana nel cuore del centro storico di Atripalda. Un intervento atteso da anni che segna un passo concreto verso il recupero, la messa in sicurezza e la valorizzazione di uno dei luoghi più identitari della cittadina del Sabato. Al centro dell’operazione Piazza Barone Di Donato, che torna protagonista grazie a un progetto che punta a coniugare decoro urbano, sicurezza e rispetto della memoria storica.

I lavori prevedono infatti la rimozione della pavimentazione ormai degradata, responsabile di numerosi dissesti, con la sostituzione tramite asfalto stampato nelle aree più compromesse. Le pietre recuperabili verranno invece accantonate per essere riutilizzate nella parte alta del centro storico, dove persistono, da decenni, tratti mai completati.

