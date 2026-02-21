  
sabato 21 febbraio 2026
Flash news:   Centro storico, partiti i lavori di rigenerazione: Atripalda riparte dai suoi luoghi simbolo Ciclismo, test e visite mediche per il team atripaldese Eco Evolution Bike L’Unicusano prepara il ritorno in campo: domani contro Cividale al DelMauro L’Avellino in campo domani al Mapei Stadium sfida la Reggiana: esordio per Davide Ballardini Aierbit e Italnolo, nuova sede ad Avellino: passo avanti per la famiglia Iervolino Elezioni Provinciali, Mazzariello rilancia: “Davvero Moderati sarà in campo il 15 marzo” Domani il recupero di “Carnevale in Piazza” ad Atripalda Cordoglio per la scomparsa dell’avvocato Generoso Benigni Atripalda, incendio all’auto del consigliere Mazzariello: condannato 40enne a quattro anni Cimitero, Spagnuolo: «Nuovi loculi e rotazione per superare l’emergenza»

L’Avellino in campo domani al Mapei Stadium sfida la Reggiana: esordio per Davide Ballardini

Pubblicato in data: 21/2/2026 alle ore:14:45 • Categoria: Avellino Calcio

In vista del match tra Reggiana ed Avellino, valido per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie BKT, mister Davide Ballardini ha diramato la seguente lista di convocati:

1 Iannarilli, 2 Missori, 3 Sala, 6 Palmiero, 7 Tutino, 8Pandolfi, 9 Patierno, 10 Russo, 14 Biasci, 16 Kumi, 18 Sgarbi, 19 Reale, 20 Palumbo, 24 Sounas, 27 Le Borgne, 29Cancellotti, 30 Daffara, 39 Besaggio, 44 Simic, 53 Sassi, 56 Enrici, 63 Fontanarosa, 78 Milani, 94 Insigne.

REPORT

Andrea Favilli sta curando l’edema osseo al calcagno sinistro.

Armando Izzo sta seguendo il programma di recupero in seguito alla lesione del muscolo soleo di destra.

Print Friendly, PDF & Email
Ti È piaciuto questo articolo? Votalo adesso!


Non saranno pubblicati commenti offensivi, diffamanti o lesivi della dignità umana e professionale di amministratori, politici o semplici cittadini. La redazione di AtripaldaNews si riserva la possibilità di pubblicare solo parte del contenuto, procedendo a tagliare le frasi offensive. Invitiamo i nostri lettori, nel rispetto delle regole di una società civile, a firmare con nome e cognome i propri commenti.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *