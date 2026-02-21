L’Avellino in campo domani al Mapei Stadium sfida la Reggiana: esordio per Davide Ballardini

Pubblicato in data: 21/2/2026 alle ore:14:45 • Categoria: Avellino Calcio •

In vista del match tra Reggiana ed Avellino, valido per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie BKT, mister Davide Ballardini ha diramato la seguente lista di convocati: 1 Iannarilli, 2 Missori, 3 Sala, 6 Palmiero, 7 Tutino, 8Pandolfi, 9 Patierno, 10 Russo, 14 Biasci, 16 Kumi, 18 Sgarbi, 19 Reale, 20 Palumbo, 24 Sounas, 27 Le Borgne, 29Cancellotti, 30 Daffara, 39 Besaggio, 44 Simic, 53 Sassi, 56 Enrici, 63 Fontanarosa, 78 Milani, 94 Insigne. REPORT Andrea Favilli sta curando l’edema osseo al calcagno sinistro. Armando Izzo sta seguendo il programma di recupero in seguito alla lesione del muscolo soleo di destra.

Ti È piaciuto questo articolo? Votalo adesso!







Non saranno pubblicati commenti offensivi, diffamanti o lesivi della dignità umana e professionale di amministratori, politici o semplici cittadini. La redazione di AtripaldaNews si riserva la possibilità di pubblicare solo parte del contenuto, procedendo a tagliare le frasi offensive. Invitiamo i nostri lettori, nel rispetto delle regole di una società civile, a firmare con nome e cognome i propri commenti.