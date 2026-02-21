L’Unicusano prepara il ritorno in campo: domani contro Cividale al DelMauro

Ultima gara prima della pausa di campionato ed ultima gara del mese di febbraio. Il ciclo di fuoco dei biancoverdi, a cui resta da recuperare il match contro Rieti il 14 marzo, si chiude domani sera al PalaDelMauro affrontando la UEB Cividale. La compagine di coach Di Carlo è reduce da una settimana di riposo, per via del ritiro di Bergamo, mentre i friulani hanno ospitato sul proprio parquet la Juvi Cremona vincendo con il punteggio di 76-58. Palla a due del match alle 18.00, arbitri dell’incontro i signori Marco Barbiero di Milano, Fabio Binotto di Ravenna, Tognazzo Helmi di Padova. All’andata i biancoverdi hanno espugnato il campo avversario 75-82, nessuna delle due formazioni, negli scontri diretti, ha mantenuto il fattore campo. Ex dell’incontro Cosimo Costi,che a gennaio ha raggiunto Cividale.

Una gara aperta a qualsiasi pronostico, con la UEB che ha una struttura di gioco ed una identità ben precisa portata avanti da diversi anni. Avellino in questi mesi ha dovuto affrontare diverse difficoltà, ma ora desidera incassare la vittoria, per poter lavorare con serenità durante la pausa. L’intensità difensiva e l’approccio alla gara appaiono come le chiavi dell’incontro. Irpini che dovranno lavorare bene a rimbalzo, per frenare l’atletismo di Freeman, mentre negli esterni sono da tenere a bada Redivo e Mastellari non dimenticandosi di Marangon. Sotto i tabelloni l’Unicusano potrà presentare Rei Pullazi, buon rimbalzista e giocatore in grado di allargare il campo con il tiro dalla lunga distanza. Il neo arrivato sarà utile a coach Di Carlo, pronto ad esplorare nuove alternare e situazioni tattiche. La gestione dei possessi sarà fondamentale, su questo competenza ad Alessandro Grande, che dovrà dettare i ritmi di gioco. Non al meglio della condizione tra i biancoverdi Cicchetti.

L’AVVERSARIO

Qualcosa di importante è cambiato in casa Cividale. I gialloblu hanno perso l’enfaint prodige Ferrari, approdato alla Virtus Bologna lo scorso gennaio. Un giocatore difficilmente rimpiazzabile, chiaramente non per ruolo, ma per la capacità di fare la differenza in questo torneo. Senza di lui è venuto meno l’atletismo ed anche personalità, ma il gruppo squadra e la dirigenza hanno saputo metabolizzare la partenza del giocatore milanese. In aggiunta è arrivato l’ex Avellino Cosimo Costi.Il toscano alla corte di Pillastrini ha saputo ritagliarsi il suo spazio, sfruttando l’assenza di Amici, che per via di un infortunio ha terminato la stagione. Sotto i tabelloni c’è l’esuberanza atletica di Freeman, mentre negli esterni resta Redivo il principale terminale offensivo assieme a Mastellari. Maragon è il giovane in rampa di lancio, che come Ferrari sembra avere un ottimo futuro.

I NUMERI

Avellino realizza 80.5 punti di media con il 78.0% ai liberi, il 52.0% da due ed il 36.0% da tre punti. Il miglior realizzatore resta Lewis con 14.6 punti di media, il 52.0% da due, il 40.0% da tre punti, l’88.0% dalla lunetta e conquistando 6.2 rimbalzi.

Freeman con 13.6 punti di media è il miglior realizzatore, di una squadra che mediamente porta in doppia cifra anche Redivo e Marangon. Freeman è anche il miglior rimbalzista con 7.9 palloni catturati di media, mentre Mastellari e Marangon gli specialisti del tiro da fuori. Di media i friulani realizzano 77.4 punti per gara.

DIRETTA STREAMING

Il match potrà essere seguito su LNP Pass a partire dalle ore 17.50. Differita Sportchannel214 lunedì alle 22.40

UNICUSANO AVELLINO BASKET

Zerini, Lewis, Jurkatamm, Chandler, Mussini, Grande, Donati, Pini, Cicchetti Dell’Agnello, Fresno, Pullazi

Coach: Di Carlo

GESTECO CIVIDALE

Marangon, Freeman, Costi, Rota, Cesana, Berti, Redivo, Amici, Mastellari, Ferrari, Brizzi, Ignjatovic

All. Pillastrini