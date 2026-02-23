  
Atripalda, truffa telefonica ai danni di un commerciante: la denuncia del sindaco

Pubblicato in data: 23/2/2026 alle ore:17:02 • Categoria: Cronaca

«La fantasia dei truffatori di questi tempi non ha assolutamente limiti». È con queste parole che il sindaco Paolo Spagnuolo interviene in un video denuncia per mettere in guardia la cittadinanza dopo l’ennesimo tentativo di raggiro registrato in città.

L’episodio risale a ieri mattina, quando un esercente commerciale di Atripalda è stato contattato telefonicamente da un uomo che si è spacciato per dipendente del Comune, indicando con precisione l’ufficio di appartenenza: la ragioneria. Con tono sicuro e dettagli apparentemente credibili, il sedicente funzionario avrebbe chiesto di effettuare un bonifico, spiegando che si trattava di un passaggio necessario per completare un iter amministrativo e consentire successivamente un accredito “a favore” dello stesso commerciante.

Una dinamica studiata per ingannare la vittima, facendo leva su procedure amministrative e presunti rimborsi. In realtà, come sottolineato dal primo cittadino, si tratta di «una truffa bella e buona».

Nel video, il sindaco ribadisce con fermezza che il Comune di Atripalda non autorizza alcun dipendente a contattare cittadini o attività commerciali per richiedere bonifici o pagamenti attraverso telefonate o altri canali informali.

«Le comunicazioni sono ufficiali», viene precisato, e avvengono esclusivamente tramite canali istituzionali e modalità formali e tracciabili.

L’invito è chiaro: diffidare da chiunque si presenti come dipendente comunale chiedendo trasferimenti di denaro, non fornire dati sensibili e interrompere immediatamente la conversazione. In caso di tentativi sospetti, è fondamentale segnalare l’accaduto alle Forze dell’Ordine.

Un appello alla prudenza che punta a prevenire ulteriori episodi e a tutelare cittadini e operatori economici del territorio da raggiri sempre più sofisticati.

