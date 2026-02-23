Elezioni Provincia di Avellino, cinque liste in campo: c’è Mimmo Landi ma non c’è Mazzariello

Elezioni Provincia di Avellino, cinque liste in campo: c’è Mimmo Landi ma non c’è MazzarielloPubblicato in data: 23/2/2026 alle ore:15:09 • Categoria: Politica •
Sono cinque le liste in campo per le elezioni per la Provincia di Avellino. Si vota domenica 15 marzo per il rinnovo del parlamentino di Palazzo Caracciolo.
Per Atripalda in corsa c’è il vicesindaco di Fi Mimmo Landi, mentre non si è ricandidato l’uscente Franco Mazzariello, che pure aveva preannunciato la candidatura con la lista Davvero, pur militando in Fdi.
Proposta Civica per l’Irpinia:
Giuseppe Albanese: Consigliere comunale, Ariano Irpino
Carmela Balestrieri: Consigliera comunale, San Mango sul Calore
Antonio Caputo: Sindaco, Aquilonia
Matilde Chirichiello: Consigliera comunale, Vallata
Daniele Cipriano: Consigliere comunale, Rocca San Felice
Costantina Della Sala: Consigliera comunale, Aiello del Sabato
Franco Di Cecilia: Consigliere comunale, Sturno
Michele Di Giovanni: Consigliere comunale, Chianche
Enrico Montanaro: Sindaco, Baiano
Fausto Picone: Sindaco, Candida
Katia Renzulli: Consigliera comunale, Monteforte Irpino
Alessia Savelli: Consigliera comunale, Summonte
Hirpinia Libera:
Andreottola Cynthya (detta Cinzia): Consigliere comunale Zungoli
Catino Marisa: Consigliere comunale San Mango sul Calore
D’Onofrio Americo: Consigliere comunale Gesualdo
Landi Domenico (detto Mimmo): Consigliere comunale Atripalda
Menna Domenico (detto Mimmo): Consigliere comunale Domicella
Musto Gaetano (detto Nino): Sindaco Pietradefusi
Pasquariello Pasquale: Consigliere comunale Fontanarosa
Perrotti Antonietta: Consigliere comunale Torella dei Lombardi
Piccolo Mauro: Consigliere comunale Grottaminarda
Sarno Marino: Sindaco Volturara Irpina
Vietri Mariangela: Consigliere comunale Solofra
Vivolo Maria: Consigliere comunale Bagnoli Irpino
Avanti per l’Irpinia:
Graziano Giuseppe (detto Pino): Consigliere comunale, Lauro
Boccia Michele: Sindaco, San Michele di Serino
Cione Alessio: Consigliere comunale, Bagnoli Irpino
Del Regno Luigi: Consigliere comunale, Montoro
Gonnella Carmela: Consigliere comunale, Morra De Sanctis
Manzione Nicola: Consigliere comunale, Contrada
Morsa Rossella: Consigliere comunale, Paternopoli
Musto Mary: Consigliere comunale, Montemiletto
Nisco Monia: Consigliere comunale, Zungoli
Pontillo Antonella: Consigliere comunale, Pietradefusi
Porfido Emilio: Consigliere comunale, Castelvetere sul Calore
Torino Raffaele: Consigliere comunale, Marzano di Nola
Davvero:
Apuzza Walter
Buonanno Gabriele: Consigliere comunale Solofra
Capriglione Matilde
Coscia Andrea
Favorito Rossella: Consigliere comunale Pratola Serra
Maietta Fatima
Spagnuolo Antonio
Partito Democratico:
Cervinaro Laura: Consigliere comunale Ariano Irpino
D’Angelis Luigi: Consigliere comunale Cairano
Spera Marcantonio: sindaco Grottaminarda
Capuano Francesco: Consigliere comunale San Martino Valle Caudina
D’Andrea Rocco: Consigliere comunale Lioni
Evangelista Barbara: Consigliere comunale Mercogliano
Iovino Umberto: Consigliere comunale Lauro
Magistro Maria: Consigliere comunale Pago Vallo Lauro
Pepe Francesco: Sindaco Montecalvo Irpino
Santoro Gabriele: Consigliere comunale Sant’Angelo dei Lombardi
Vietri Agense: Consigliere comunale Mirabella Eclano
Zaccaria Annalisa: Consigliere comunale Sant’Angelo a Scala
