Elezioni Provincia di Avellino, cinque liste in campo: c’è Mimmo Landi ma non c’è Mazzariello

Sono cinque le liste in campo per le elezioni per la Provincia di Avellino. Si vota domenica 15 marzo per il rinnovo del parlamentino di Palazzo Caracciolo.

Per Atripalda in corsa c’è il vicesindaco di Fi Mimmo Landi, mentre non si è ricandidato l’uscente Franco Mazzariello, che pure aveva preannunciato la candidatura con la lista Davvero, pur militando in Fdi.

Proposta Civica per l’Irpinia:

Giuseppe Albanese: Consigliere comunale, Ariano Irpino



Carmela Balestrieri: Consigliera comunale, San Mango sul Calore



Antonio Caputo: Sindaco, Aquilonia



Matilde Chirichiello: Consigliera comunale, Vallata



Daniele Cipriano: Consigliere comunale, Rocca San Felice



Costantina Della Sala: Consigliera comunale, Aiello del Sabato



Franco Di Cecilia: Consigliere comunale, Sturno

Michele Di Giovanni: Consigliere comunale, Chianche

Enrico Montanaro: Sindaco, Baiano

Fausto Picone: Sindaco, Candida

Katia Renzulli: Consigliera comunale, Monteforte Irpino

Alessia Savelli: Consigliera comunale, Summonte

Hirpinia Libera:

Andreottola Cynthya (detta Cinzia): Consigliere comunale Zungoli

Catino Marisa: Consigliere comunale San Mango sul Calore

D’Onofrio Americo: Consigliere comunale Gesualdo

Landi Domenico (detto Mimmo): Consigliere comunale Atripalda

Menna Domenico (detto Mimmo): Consigliere comunale Domicella

Musto Gaetano (detto Nino): Sindaco Pietradefusi

Pasquariello Pasquale: Consigliere comunale Fontanarosa

Perrotti Antonietta: Consigliere comunale Torella dei Lombardi

Piccolo Mauro: Consigliere comunale Grottaminarda

Sarno Marino: Sindaco Volturara Irpina

Vietri Mariangela: Consigliere comunale Solofra

Vivolo Maria: Consigliere comunale Bagnoli Irpino

Avanti per l’Irpinia:

Graziano Giuseppe (detto Pino): Consigliere comunale, Lauro

Boccia Michele: Sindaco, San Michele di Serino

Cione Alessio: Consigliere comunale, Bagnoli Irpino

Del Regno Luigi: Consigliere comunale, Montoro

Gonnella Carmela: Consigliere comunale, Morra De Sanctis

Manzione Nicola: Consigliere comunale, Contrada

Morsa Rossella: Consigliere comunale, Paternopoli

Musto Mary: Consigliere comunale, Montemiletto

Nisco Monia: Consigliere comunale, Zungoli

Pontillo Antonella: Consigliere comunale, Pietradefusi

Porfido Emilio: Consigliere comunale, Castelvetere sul Calore

Torino Raffaele: Consigliere comunale, Marzano di Nola

Davvero:

Apuzza Walter

Buonanno Gabriele: Consigliere comunale Solofra

Capriglione Matilde

Coscia Andrea

Favorito Rossella: Consigliere comunale Pratola Serra

Maietta Fatima

Spagnuolo Antonio

Partito Democratico:

Cervinaro Laura: Consigliere comunale Ariano Irpino

D’Angelis Luigi: Consigliere comunale Cairano

Spera Marcantonio: sindaco Grottaminarda

Capuano Francesco: Consigliere comunale San Martino Valle Caudina

D’Andrea Rocco: Consigliere comunale Lioni

Evangelista Barbara: Consigliere comunale Mercogliano

Iovino Umberto: Consigliere comunale Lauro

Magistro Maria: Consigliere comunale Pago Vallo Lauro

Pepe Francesco: Sindaco Montecalvo Irpino

Santoro Gabriele: Consigliere comunale Sant’Angelo dei Lombardi

Vietri Agense: Consigliere comunale Mirabella Eclano

Zaccaria Annalisa: Consigliere comunale Sant’Angelo a Scala