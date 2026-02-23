L’Unicusano non sbaglia e manda al tappeto Cividale

L’Unicusano Avellino Basket trova al PalaDelMauro il terzo successo di fila battendo la UEB Eagles Cividale con il punteggio di 87-74. Gli uomini di Di Carlo superano uno degli ostacoli più temuti portandosi sul 2-0 negli scontri diretti. Una partita intensa, fisica ed anche tattica tra due squadre ben allenate ed arrivate preparate all’appuntamento. Avellino ha saputo rispondere ai ritorni in partita dell’avversario e nel finale di gara ha trovato un Grande stratosferico, che con 13 punti di fila ha spinto i biancoverdi al successo. “Tutti i ragazzi entrati in campo hanno trovato il canestro, c’è stata disponibilità da parte di tutti contro una squadra forte e ben allenata – ha commentato Di Carlo -. Per la prima volta avevamo un roster quasi completo, siamo contenti della prestazione offerta e ci tenevamo ad allungare la striscia positiva di vittorie. Non siamo ancora fluidi, ma lo diventiremo e voglio ringraziare lo staff, perchè questa settimana, non è la prima volta, ha fatto un grande lavoro così come da tempo lo sta facendo lo staff medico”.

PRIMO QUARTO

Partita vivace con Cividale che tenta di andare a giocare vicino a canestro anche con i piccoli. Il dato costante sono le palle perse friulane, nonostante ciò al quinto minuto l’UEB é avanti 8-9. La gara è intensa e non mancano fisicità e contatti. 6 punti di fila di Lewis ed una tripla di Grande portano avanti 21-12 Avellino e inducendo al timeout Pillastrini. Il quarto si chiude con l’Unicusano avanti 24-12.

SECONDO QUARTO

Il quarto si apre con il break di 7-0 di Cividale, costringendo al timeout Avellino sul 24-19. L’UEB raggiunge il pareggio con Redivo sul 24-24. Di Carlo abbassa il quintetto giocando con Lewis da ala forte e Dell’Agnello nel pivot. I lupi ritornano a far canestro tornando avanti 29-26, per poi allungare sul 37-27. Nel finale di quarto é Freeman a dare la scossa ai suoi, ma il quarto termina con Avellino avanti 47-36.

TERZO QUARTO

Il terzo quarto vede Cividale alzare l’intensità difensiva, mentre in attacco si prova ad attaccare i missmatch. Il team di Pillastrini con una tripla di Marangon torna sul -5(52-47). Gli irpini rispondono con un parziale di 5-0 per il 57-47. Il periodo termina con gli irpini avanti 61-50.

QUARTO QUARTO

Cividale ha subito una fiammata e si riporta sul -8 (65-57) con una tripla dell’ex Costi. La difesa di Cividale è un duro avversario, ma Avellino riesce a mantenere il vantaggio e con Pullazi e Chandler l’Unicusano torna in doppia cifra di vantaggio 70-59. Un nuovo fallo tecnico fischiato alla panchina porta all’espulsione di Di Carlo. Cividale con una tripla di Redivo si riporta sul -7 (72-65). Per i biancoverdi replica Grande con 11 punti di fila per l’85-70. Avellino vince 87-74.

Unicusano Avellino Basket – UEB Gesteco Cividale 87-74 (24-12, 23-24, 14-14, 26-24)

Unicusano Avellino Basket: Alessandro Grande 20 (2/3, 5/9), Jaren Lewis 16 (4/9, 1/4), J.J. Chandler iii 14 (4/6, 0/4), Giacomo Dell’Agnello 8 (4/6, 0/0), Federico Mussini 8 (3/5, 0/4), Lucas Fresno 7 (1/2, 1/1), Mikk Jurkatamm 6 (0/0, 2/4), Andrea Zerini 3 (1/1, 0/0), Rei Pullazi 3 (0/0, 1/1), Giovanni Pini 2 (0/1, 0/0), Mattia Fianco 0 (0/0, 0/0), Giacomo Donati 0 (0/0, 0/0)

All. Di Carlo

Tiri liberi: 19 / 23 – Rimbalzi: 32 5 + 27 (Jaren Lewis 13) – Assist: 19 (Jaren Lewis 6)

UEB Gesteco Cividale: Lucio Redivo 17 (1/5, 1/3), Deshawn Freeman 14 (5/12, 0/0), Martino Mastellari 12 (3/6, 1/1), Leonardo Marangon 9 (3/6, 1/3), Cosimo Costi 8 (2/3, 1/3), Eugenio Rota 7 (2/4, 0/2), Matteo Berti 3 (1/2, 0/0), Alessandro Ferrari 2 (0/1, 0/2), Luca Cesana 2 (1/4, 0/2), Matteo Natali 0 (0/0, 0/0), Alessandro Amici 0 (0/0, 0/0)

All. Pillastrini

Tiri liberi: 26 / 30 – Rimbalzi: 34 7 + 27 (Deshawn Freeman 9) – Assist: 14 (Leonardo Marangon 5)