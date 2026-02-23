Punto prezioso nell’esordio di mister Ballardini sulla panchina biancoverde

Pubblicato in data: 23/2/2026 alle ore:17:01 • Categoria: Avellino Calcio •

Un punto prezioso nell’esordio di mister Ballardini sulla panchina biancoverde. Tra Reggiana e Avellino un pari dopo tre sconfitte consecutive per i lupi. Granata avanti dopo 5 minuti con Portanova ripresi alla mezz’ora dalla conclusione da fuori area del difensore irpino Enrici. Ripresa povera di occasioni e finale rocambolesco con il gol sbagliato da Tutino: un punto che muove la classifica in vista del derby di sabato con la Juve Stabia.

