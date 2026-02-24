  
Fiume Sabato, boom di domande per la gara: circa 180 imprese partecipano al bando da 1,6 milioni

24/2/2026 alle ore:16:05

Un numero che ha sorpreso gli stessi promotori dell’intervento. Sono circa 180 le imprese che hanno presentato offerta per la gara relativa ai lavori di riqualificazione del fiume Sabato, l’opera da 1 milione e 600mila euro finanziata dalla Provincia di Avellino per completare la passerella ciclopedonale e collegare in maniera definitiva il lungofiume cittadino.

La procedura, spedita dalla Provincia di Avellino e attualmente in fase di verifica, ha fatto registrare una partecipazione definita “enorme” dagli addetti ai lavori. Un dato che supera di gran lunga le aspettative iniziali e che ora comporterà tempi tecnici più lunghi per la verifica delle offerte e l’aggiudicazione definitiva.

