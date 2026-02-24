Fiume Sabato, boom di domande per la gara: circa 180 imprese partecipano al bando da 1,6 milioni

Un numero che ha sorpreso gli stessi promotori dell’intervento. Sono circa 180 le imprese che hanno presentato offerta per la gara relativa ai lavori di riqualificazione del fiume Sabato, l’opera da 1 milione e 600mila euro finanziata dalla Provincia di Avellino per completare la passerella ciclopedonale e collegare in maniera definitiva il lungofiume cittadino.

La procedura, spedita dalla Provincia di Avellino e attualmente in fase di verifica, ha fatto registrare una partecipazione definita “enorme” dagli addetti ai lavori. Un dato che supera di gran lunga le aspettative iniziali e che ora comporterà tempi tecnici più lunghi per la verifica delle offerte e l’aggiudicazione definitiva.