Seconda sconfitta di fila per la Guancia Volley Academy di coach Modica che, dopo il passo falso esterno contro la capolista Volla, cade anche tra le mura amiche della palestra “N.Adamo” contro il

Volley Sessa al termine di una gara combattuta ma sottotono, conclusa sul 3-2 per gli ospiti (18-25; 25-22; 22-25; 31-29; 12-15).

Una prestazione opaca quella degli atripaldesi, apparsi poco brillanti e soprattutto molto fallosi, in particolare al servizio dove i numerosi errori hanno spesso compromesso i momenti decisivi del

match. Nonostante qualche spunto positivo e la reazione nel quarto set, vinto ai vantaggi dopo una lunga battaglia, la squadra non è riuscita a trovare continuità e lucidità nel tie-break finale.

In attacco il più prolifico è stato il centrale Lombardi con 17 punti e un’efficienza del 69% e capitan Guancia con 18 punti messi a referto. Prestazione poco fortunata per l’opposto Spera che ha chiuso

con 16 punti ed un’efficienza del 5%. Solido invece l’apporto del libero Monda autore di 57 ricezioni con 49 positive (86% di efficienza).

La sconfitta ha ripercussioni anche sulla classifica: la Guancia Volley Academy, che sale a 30 punti, vede comunque allontanarsi il primo posto, con la capolista Volla avanti di due punti e con una gara in meno da disputare, mentre alle spalle incombe Pomigliano, terzo in graduatoria e con una partita da recuperare, situazione che potrebbe rimescolare ulteriormente le posizioni nelle

prossime settimane. Da considerare inoltre che nel prossimo turno gli atripaldesi osserveranno un turno di riposo.

La squadra tornerà in campo sabato 7 marzo alle ore 18:30 per l’ultimo turno di regular season, nuovamente in casa, contro il Volley World Napoli, sfida importante per ritrovare fiducia, ritmo e slancio in vista della fase decisiva della stagione.